SCOOTER PER TUTTI Il nuovo Yamaha D'elight 125 si affaccia al nuovo anno con una serie di novità nell'estetica e nella sostanza, a partire naturalmente dal motore, ora Euro 5. Uno scooter facile ed economico, guidabile con patente B, che va bene un po' per tutti, compresi principianti e donne, per via di un motore facile e del peso piuma.

Design e dotazioni

Motore

Peso

Cerchi e pneumatici

Sottosella

Disponibilità, prezzo e accessori

Il piccolo 125 Yamaha si rinnova, a cominciare dall'estetica. Nuovo il faro, ora più arrotondato, come gli indicatori di direzione e la luce di posizione montata sul cupolino. Anche quest'ultimo è stato ridisegnato per offrire una migliore protezione aerodinamica, mentre la pedana piatta promette una posizione di guida confortevole e una facile superficie di carico. Si rinnovano anche la strumentazione con display LCD, ora più grande, e il tachimetro analogico.

Il piccolo motore da un ottavo di litro è il Blue Core Euro 5. Un propulsore particolarmente silenzioso ed economico progettato utilizzando la tecnologia all'avanguardia Yamaha: la coppia massima, infatti, è posta a soli 5000 giri/min, un regime motore piuttosto basso, che promette una spinta energica sin da subito. Per il 2021, il nuovo D'elight è dotato della più recente tecnologia Start & Stop e, quando il sistema è attivo, il sistema spegne automaticamente il motore ogni qualvolta ci si fermi a un semaforo o a un incrocio, così da ridurre consumi - Yamaha dichiara 1,8 litri/100 km - ed emissioni. Insieme alle doti del motore, il D'elight 125 ha un'altra arma vincente dalla sua...

Con un peso di soli 101 kg con carburante e olio, il nuovo D'elight è lo scooter più leggero della sua categoria. Questa caratteristica lo candida ideale soprattutto per donne e principianti, o comunque per coloro i quali vogliono un mezzo facile e pratico da usare in città. Oltre a rendere molto più agevoli il parcheggio e il posizionamento dello scooter sul cavalletto, i numeri promettono anche una maggiore agilità in movimento.

Il D'elight, con il binomio ruota anteriore da 12 pollici e posteriore da 10 pollici, si fa garante di eccellente agilità. I cerchi sono in lega a 6 razze con pneumatici rispettivamente nelle misure 90/90-12 all'anteriore e 100/90-10 al posteriore.

Un'altra caratteristica vincente dello scooter Yamaha quanto a spazio offerto, oltre alla pedana piatta, è rappresentata dalla capacità del vano di carico. Il D'elight 125 è uno dei pochi modelli della categoria dotato di un sottosella abbastanza spazioso da contenere un casco integrale.

Il D'elight sarà disponibile nei colori Pearl White, Power Black e Lava Red a partire da dicembre 2020 al prezzo di listino 2.649 euro franco concessionario. Yamaha annuncerà a breve anche una gamma completa di abbigliamento e accessori per il nuovo D'elight.