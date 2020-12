PERSONALIZZAZIONE ESTREMA Yamaha, con il suo programma Yard Built, invoglia le menti più fulgide e creative ad esprimere il proprio talento sfruttando come tela le moto della gamma Heritage le XSR 700 e XSR 900. Negli ultimi anni sono state tantissime le creazioni che hanno positivamente impressionato la Casa di Iwata e la critica ma, forse, una personalizzazione radicale come la nuova XR9 Carbona by Bottpower non si era mai vista.

VERSO LE NUBI Compatta, aggressiva e leggera, la XR9 Carbona prende ispirazione direttamente delle moto create dalla Bottpower per partecipare a una della gare su strada più adrenaliniche che esistano: la Pikes Peak. La storia inizia nel 2017, quando le speciali Bottpower vincono due delle categorie in occasione dell'iconica Pike Peak International Hill Climb in Colorado, USA, una delle più vecchie e famose gare al mondo che si svolge su un insidioso percorso stradale di 19,99 km con 156 cure e un dislivello di 1.440 metri.

KIT VERSATILE Se molte delle moto Yard Built di Yamaha sono dei modelli occasionali il cui scopo è dare ai proprietari l'ispirazione giusta per spingerli a creare una moto unica, il kit Bottpower Carbona XR9 si adatta a qualsiasi piattaforma XSR900 o CP3 esistente, senza che sia necessario modificare il telaio. Il kit XR9 Carbona include una copertura del serbatoio del carburante con prese d'aria in fibra di carbonio integrate, sella e codino in fibra di carbonio, compreso il coprisella in alcantara, luci posteriori e indicatori di direzione, targa anteriore, con luci di posizione LED integrate, copriradiatore con winglets, fanali con fascio alto/basso, portatarga, copripignone e vasca della carena.

LA FILOSOFIA ''La XR9 Carbona è ispirata alle nostre vittorie nella Pikes Peak. Grazie alla coppia robusta e al telaio compatto, abbiamo ritenuto che la Yamaha XSR900 con motore CP3 fosse la base ideale per questo nuovo, dinamico e speciale modello Yard Built'', ha commentato David Sánchez, Manager di Bottpower. ''Il nostro obiettivo era innanzitutto creare una moto fresca e veloce con un look moderno e aggressivo e volevamo anche sviluppare un kit ''plug and play'' che consentisse a qualsiasi proprietario di piattaforme Yamaha XSR900 o CP3 di trasformare la propria moto nella XR9''. ''Grazie alla nostra vasta esperienza con i compositi e la stampa 3D, abbiamo introdotto gli elementi della Yamaha R-Series, come i fari rotondi nascosti, per creare la sensazione di una moto da gara con una targa'', spiega Hugo van Waaijen, Senior Designer di Bottpower. ''La XR9 Carbona è dotata di una grande massa ottica attorno al motore, che crea una parte anteriore tozza e una parte posteriore corta. La vista anteriore di 3/4 ricorda un pitbull con forti spalle muscolose (il serbatoio del carburante) e la struttura incurvata conferisce l'idea di forza''.