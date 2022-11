EICMA 2022, ecco in video il nuovo Seat Mó 125 Performance

Abbiamo già avuto modo di provare, nei mesi passati, la versione “normale” del primo scooter elettrico spagnolo, il Seat Mó 125. Quest’anno, a EICMA 2022 arriva la versione più prestazionale, chiamata semplicemente Seat Mó 125 Performance: un modello che ha battuto anche due record mondiali...

Seat Mó 125 Performance, visuale di 3/4 anteriore

Mosso da un motore elettrico da 7,5 kW di potenza (11,5 kW quella di picco), il Mó 125 Performance dispone della nuova funzione eBoost, che regala un po’ di grinta in più allo scooter. La velocità massima arriva adesso a 105 km/h (rispetto ai 95 km/h del modello standard), ed è disponibile per 30 secondi. Ancora, lo scatto da 0 a 50 km/h, prima coperto in 3,9 secondi, si chiude in soli 2,9 secondi.

Seat Mó 125 Performance, l'ammortizzatore Ohlins posteriore

Il miglioramento delle prestazioni va di pari passo con alcune importanti migliorie tecniche, a partire dalla maggiore capacità di frenata data da dischi e pastiglie Galfer. Ancora, per questo modello è stato sviluppato un nuovo ammortizzatore posteriore firmato Öhlins, regolabile nell’estensione e nel precarico. Le sospensioni anteriori, caratterizzate da un’azzeccata finitura dorata, sono invece dello specialista Andreani.

Seat Mó 125 Performance, visuale laterale

Invariata la capacità del pacco batterie agli ioni di litio da 5,6 kWh: facilmente estraibile (per poter essere ricaricata a casa o in ufficio), garantisce un’autonomia che arriva fino a 137 km. Da una presa domestica, la ricarica completaa richiede dalle 6 alle 8 ore.

Seat Mó 125 Performance, il badge nero lucido

Ok, si viaggia più veloci, ma al comfort del pilota chi ci pensa? Ci pensa Seat, che per il nuovo Mó 125 Performance ha prodotto una nuova sella in collaborazione con Shad, un doppio sedile in Alcantara. Le altre novità coinvolgono i nuovi colori esclusivi per questo modello (Blu Tarifa e Grigio Barcellona) il badge nero lucido sulla fiancata sinistra, colore ripreso anche dall’anello di protezione della batteria, dal cupolino frontale e dai fermi del manubrio.

Seat Mó 125 Performance, disponibile in due colori

Autenticati dalla commissione del Guinness World Records, i primati del Seat Mó 125 Performance riguardano:

la più lunga distanza percorsa su uno scooter elettrico in 24 ore da parte di una staffetta: 1.430 km

in 24 ore da parte di una staffetta: la massima distanza percorsa su uno scooter elettrico in 24 ore da parte di una sola persona: 1.158 km

Seat Mó 125 Performance, colorazioni e prestazioni esclusive

In attesa di conoscere il prezzo di listino del piccolo ma pepato Seat Mó 125 Performance, sappiate che le consegne inizieranno con il primo trimestre del 2023.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/11/2022