Triumph: i nuovi colori di Trident, Street, Speed e Rocket 2023

Triumph presenta le nuove colorazioni 2023 per Trident 660, Street Triple 765 R e RS, Speed Triple 1200 RS e Rocket 3 R e GT. Scopriamo tutte le nuove livree della gamma roadster.

TRIDENT 660 2023

Restano 4 le scelte di colorazione per la best seller Triumph Trident 660: viene presentata per la prima volta la novità Matt Baja Orange, mentre sono confermate Sapphire Black, Silver Ice e la versione Matt Jet Black. La livrea arancione Matt Orange consiste in serbatoio e parafango anteriore, abbinate a grafiche serbatoio in Storm Grey, pannelli laterali del radiatore in Matt Storm Grey, cosi come il codone, e faro anteriore in Jet Black.

Triumph Street Triple RS 2023: la livrea Carbon Black

STREET TRIPLE 765 R E RS 2023

La naked media Street Triple RS è disponibile nella nuova aggressiva soluzione Carbon Black che riguarda serbatoio, parafango anteriore, fly screen, fianchetti, codino e copertura sellino passeggero, spoiler e pannelli laterali radiatore. Lo schema cromatico prevede la nuova finitura Bronze per i cerchi e grafiche decorative Bronze e Jet Black. Per la versione R della Street Triple 765 arriva la livrea Matt Carbon Black, arricchita da grafiche sportive in Metallic Grey.

Triumph Speed Triple 1200 RS Matt Baja Orange

SPEED TRIPLE 1200 RS 2023

La maxi naked Speed Triple 1200 RS, invece, viene proposta in 3 colorazioni per il 2023: arriva la nuova opzione Matt Baja Orange, completata da grafiche “RS” in Silver Ice e Graphite, mentre sono confermate le sofisticate Matt Silver Ice e Sapphire Black. La colorazione Matt Baja Orange prevede di color arancione serbatoio, fianchetti laterali, finiture del faro anteriore sdoppiato, codino sportivo, copertura sellino passeggero e spoiler motore, mentre viene mantenuto il caratteristico parafango anteriore in fibra di carbonio.

Triumph Rocket III GT Carnival Red

ROCKET 3 R E GT 2023

Per la massiccia Rocket 3 vengono confermate le colorazioni Phantom Black, Silver Ice e Cranberry Red, mentre viene aggiunta la nuova opzione Matt Silver Ice. Il nuovo schema cromatico include serbatoio, parafango anteriore, e codone, mentre sono in finitura Jet Black i pannelli laterali, il fly screen e le coperture laterali del radiatore. Per la top di gamma Rocket 3 GT, invece, la gamma colori è tutta nuova: arrivano Sapphire Black e Carnival Red e Sapphire Black, che include un elegante ricamo in argento realizzato a mano.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/05/2022