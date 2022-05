Triumph Motorcycles alla conquista della Sardegna con PimaxCar Group

Pochi territori si prestano a essere vissuti in sella a una moto come la Sardegna, con i suoi panorami mozzafiato e le sue strade che non chiedono altro che di essere godute al massimo. Per la gioia di tutti i centauri sardi, dunque, apre a Sassari il primo punto vendita di Triumph Motorcycles (qui la nostra prova della Street Scrambler 2022), lo storico marchio inglese.

Triumph Motorcycles, l'inaugurazione del primo punto vendita di Sassari con PimaxCar Group

PARTNER AFFIDABILE Per lo sbarco sull’isola Triumph si è affidata a PimaxCar Group, uno dei più importanti player nel settore automotive sul territorio, che avrà un mandato esclusivo per la Sardegna. È già stato inaugurato il primo punto vendita a Sassari, ma non è finita qui: nei prossimi mesi, infatti, PimaxCar prevede nuovi investimenti a Olbia, Cagliari e nell'hinterland meridionale, così da assicurare una copertura capillare su tutto il territorio. Triumph si affiderà, come già hanno fatto altri brand premium del mondo dell’automobile (Mercedes, smart, BMW, Mini, Porsche e Audi), all’esperienza di PimaxCar nel prendersi cura dei clienti, capace di offrire un’ottima customer experience capace.

LE DICHIARAZIONI “Siamo orgogliosi di poter aggiungere al nostro portfolio il marchio Triumph”, hanno dichiarato i fratelli Massimo e Pinuccio Mele durante l'inaugurazione dei primi due showroom. “La Sardegna conta tantissimi appassionati delle due ruote e diversi club Triumph Riders. Il nostro intento è assicurare una piattaforma forte e ben radicata sul territorio, in grado di offrire non solo vendita e assistenza, ma una vera club house per assecondare la passione per questo Marchio così importante, che ha deciso di investire su di noi e sulla Sardegna”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/05/2022