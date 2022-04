Triumph Street Scrambler 2022, stile autentico e tanta sostanza. La prova

Il fenomeno scrambler affonda le radici indietro nel tempo, sul finire degli anni ’50 e l’inizio del decennio successivo. Le moto stradali venivano leggermente modificate “artigianalmente” per affrontare leggeri tratti di sterrato, grazie a cerchi a raggi, pneumatici tassellati, leggere modifiche alle sospensioni e allo scarico, che da basso a sfiorare l’asfalto si spostava più in alto, al riparo da eventuali colpi. Tutte queste caratteristiche le ritroviamo anche sulla Triumph Street Scrambler 900, una modern classic che rimane fedele alle sue origini. Lo stile autentico è il suo Cool Factor.

Triumph Street Scrambler 2022

Se un’icona come Steve McQueen non riusciva a far a meno delle sue Triumph vuole dire che qualcosa di magico in quelle moto britanniche c’era, e vi posso garantire che quel fascino irresistibile è arrivato fino ai giorni nostri. Per strada, la Triumph Street Scrambler 900 non passa di certo inosservata. Le linee reinterpretano lo stile degli anni ’50-’60 con massimo rispetto dei canoni estetici del tempo: forcella con soffietti a riparare dalla polvere, cerchi a raggi calzati da pneumatici dual purpose Metzeler Tourance, faro tondo, serbatoio a goccia, manubrio alto e largo ma, soprattutto, il doppio terminale di scarico sovrapposto “Double Rifle”. Non mancano nemmeno protezioni per telaio e parte inferiore del motore, per azzardare del fuoristrada leggero senza preoccupazioni. Il tutto è realizzato con una cura del dettaglio che è ormai un must per la Casa di Hinckley, anche se la mia piccola critica – come già fatto per la sorella stradale Street Twin (qui messa in comparativa con la Guzzi V7)– va al faro anteriore, un ben più moderno faro a LED migliorerebbe l’estetica ma, soprattutto, la sicurezza quando si torna dall’aperitivo.

Triumph Street Scrambler 2022

VEDI ANCHE

Della Street Scrambler non convince solo il suo aspetto, basta salirci in sella per entrare in modalità “no stress”. L'ergonomia mette a proprio agio i neofiti con una sella accessibile a tutte le taglie, un manubrio ampio che enfatizza la sensazione di controllo e pedane comode, rispetto alla stradale qui sta comodo anche chi supera il metro e ottanta di statura: la distanza sella/pedane è maggiore con quest’ultime anche leggermente avanzate e dotate di gommino amovibile per l’uso in fuoristrada. Comoda anche la sella, e mi piace anche che entrambe le leve di frizione e freno siano regolabili.

SI GUIDA DI COPPIA All’effetto anti-stress contribuisce anche il bicilindrico parallelo frontemarcia “High Torque” da 900 cc per 65 CV e 80 Nm; la coppia è il suo punto forte e permette di utilizzare una marcia praticamente per tutti gli usi, dalla città alle scampagnate fuori porta. Anche se, va detto, quando serve il cambio è preciso e puntuale negli innesti. All’aspetto vintage risponde una dotazione elettronica tutt’altro che retrò, infatti sulla Street Scrambler ci sono il ride by wire, l’ABS e il controllo di trazione, che nel riding mode Off-Road possono essere addirittura esclusi per il massimo del divertimento. Tanto angolo di sterzo, buona distribuzione dei pesi e capacità di assorbire le asperità la rendono una valida moto da usare nel quotidiano, con un solo aspetto negativo… che però vi svelo alla fine.

Triumph Street Scrambler 2022

BELLA E CALDA Il divertimento continua quando si affrontano le curve, il manubrio alto e largo e la ruota anteriore da 19'' rendono la Street Scrambler una ballerina tra le curve nonostante il peso non sia quello di una Etoilé: 223 kg in ordine di marcia. Un solo disco freno all’anteriore può bastare? La risposta è sì, a patto che non le si pretendano frenate da MotoGP… decisamente non il suo pane. La guida con il 19 pollici all’anteriore è rotonda, si scende in piega abbastanza svelti accompagnati da una forcella ben tarata che offre un buon sostegno a tutto vantaggio del piacere di guida. Buona anche la scorrevolezza a centro curva e promosse anche le Metzeler Tourance di primo equipaggiamento, a loro agio sia sull'asfalto, sia sul fuoristrada leggero con fondo non fangoso, dove solo delle gomme artigliate a dovere riescono a ben figurare… ma parliamoci chiaro? Andreste mai con jeans e giacca di pelle a rotolarvi nel fango? E i difetti? Difficile trovarne di eclatanti, se utilizzata nel modo in cui è stata concepita, la Triumph Street Scrambler 900 è una moto validissima. Guardandola il suo unico difetto degno di nota lo si nota subito: Euro 5 e scarico alto che passa vicino alla coscia destra fanno rima con calore. In estate specialmente, o in città a bassa velocità, è bene avvertibile. I bermuda sono altamente sconsigliati!

Triumph Street Scrambler 2022

Versatile, con carattere quasi da vera off-road e, ovviamente, uno stile inconfondibile, la Triumph Street Scrambler ha un prezzo di listino di 11.195,00 €. Quella che abbiamo utilizzato è la versione ''standard'' ma come ben sappiamo il brand inglese è maestro di serie speciali, come la Sandstorm Limited Edition - un omaggio alle Triumph che hanno fatto la storia delle gare nel deserto - con livrea dedicata, parafango rialzato e ulteriori accessori (prezzi a partire da 11.700,00 €) e la Gold Line Limited Edition, impreziosita dal ''Pin Striping'' dorato.

TRIUMPH STREET SCRAMBLER 900 2022 MOTORE Bicilindrico “High Torque”, Euro 5 CILINDRATA 900 cc POTENZA 65 CV a 7.250 giri /min COPPIA 80 Nm a 3.250 giri/min PESO 223 kg o.d.m. PREZZO 11.195 euro

Triumph Street Scrambler 2022

Casco Scoprion HX1

Giacca Tucano Urbano Iceman

Guanti Rev’It! Cayenne

Jeans Rev’It! Brentwood

Stivali Rev’It! Gravel Out Dry

Pubblicato da Danilo Chissalè, 22/04/2022