Triumph Trident 660, ecco gli accessori per viaggiare in sicurezza

Da SW-Motech una ricca selezione di accessori per la naked Triumph Trident 660 pensati per bagagli, protezione e sicurezza

Uscita la scorsa primavera, la naked di Triumph Trident 660 (qui la nostra prova) è stata subito accolta con favore dal pubblico, vuoi per lo stile, vuoi per il suo potente motore a tre cilindri da 81 CV, perfetta alternativa a “classici” bicilindrici come Yamaha MT-07, Honda CB 650 R e Kawasaki Z 650. Per una moto del genere è importante dotarsi della giusta gamma di accessori, come quelli proposti dallo specialista SW-Motech, che offre prodotti pensati per il trasporto dei bagagli, la protezione e la sicurezza della naked di Hinckley.

ANELLO PER SERBATOIO Pensato per il trasporto bagagli sul serbatoio, questo anello con posizione regolabile offre il supporto per quattro modelli della serie PRO, dalla piccola e compatta borsa da serbatoio PRO Micro (3 litri) alla borsa PRO Trial (18 litri).

SSW-Motech per Triumph Trident 660: anello per il serbatoio

VEDI ANCHE

SUPPORTI PER BORSE LATERALI SW-Motech mette a disposizione due diversi sistemi di montaggio per borse laterali, adatte al posteriore sottile e stretto della moto. Il sistema di borse sportive PRO Blaze H offre un volume totale fino a 40 litri; le barre distanziatrici possono essere rimosse in pochi secondi lasciando la parte posteriore libera da borse e supporti.

SSW-Motech per Triumph Trident 660: i portapacchi per le borse laterali

BORSE LATERALI I portapacchi laterali SLC in acciaio verniciato a polvere nera vengono fissati saldamente alla moto, e con il loro attacco a tre punti permettono di montare varie borse di SW-Motech: le Legend Gear LC1 e LC2 in materiale canvas cerato (13,5 o 9,8 litri su ciascun lato), le Urban ABS e le nuove SysBag WP nelle misure S e M. Da ultimo, ci sono le borse PRO Roadpack posteriori con volume da 8 a 14 litri.

SSW-Motech per Triumph Trident 660: le borse laterali

PROTEZIONE MOTO SW-Motech offre diverse soluzioni per proteggere la propria Trident 660: una robusta barra di protezione in tubo d'acciaio verniciato a polvere nera, ma anche i tamponi di protezione del telaio, imbullonati alla moto nei punti di attacco portanti, ben integrati nel design della moto. Infine c’è lo spoiler anteriore per il motore in lamiera di alluminio da 2,5 millimetri di spessore, per proteggere collettore e sottoscocca.

SSW-Motech per Triumph Trident 660: la protezione per il motore

GLI ALTRI ACCESSORI SW-Motech offre anche un discreto ma elegante parabrezza nero per deviare meglio la corrente d'aria in velocità, una protezione in lamiera di alluminio anodizzato nero per il serbatoio del liquido dei freni sul freno posteriore, le protezioni per la leva, i tamponi per l'asse e una protezione per il faro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/05/2022