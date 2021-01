PIZZICATA Che Triumph sia pronta a svelare la sua nuova Speed Triple RS 2021 non è affatto uno scoop, come vi abbiamo anticipato sulle nostre pagine, la presentazione ufficiale è prevista per domani 26 gennaio alle ore 13. Sono uno scoop, invece, le foto che la ritraggono in versione definitiva durante un test su strada in Inghilterra. Rispetto alle ultime foto che vi abbiamo proposto a fine 2020 ci sono nuovi dettagli più visibili, ecco quali.

COME CAMBIA Rispetto alla Speed Triple RS che va a sostituire (qui il link alla prova su strada e in pista) cambiano tantissime cose, a partire dalla coppia di fari full LED ancor più accigliati, che sembrano pronti a minacciare le rivali del segmento. Ovviamente non è finita qui, il telaio ora ha una finitura nero opaco, il forcellone monobraccio, forcelle a regolazione manuale e pinze radiali Brembo. Con un ammortizzatore Öhlins manuale completamente regolabile e pneumatici Metzeler Racetec che sostituiscono i Pirelli Supercorsa dell'attuale modello RS. Sono nuovi anche i cerchi, con l'attuale configurazione a cinque razze sostituita a favore di un nuovo design a forma di V. Nuovo anche lo scarico, che passa dalla configurazione con doppio terminale sotto al codone ad una a singolo silenziatore, posto in posizione più “convenzionale”. Questo nuovo scarico sarà utile a far rientrare la roadster inglese all’interno dei parametri per l’omologazione Euro 5.

CILINDRATA AUMENTATA Come si può evincere dal nome, la cilindrata del motore è aumentata. Anche questo è frutto dell’obbligo al passaggio all’Euro 5. L’aumento di cubatura non solo renderà il motore più ecologico ma anche più prestazionale. Le voci di corridoio suggeriscono una potenza stimata di circa 175/180 CV erogata dal tre cilindri inglese che, guardando anche ai carter motore totalmente inediti, pare essere profondamente rinnovato. Per tutte le informazioni ufficiali, i dati tecnici e nuove foto, l’appuntamento è per martedì 26 gennaio.

