MONOSCOCCA Questa Speed Triple 1050 del 2009 – a breve la prova della nuova 1200 RS – dice addio al caratteristico doppio faro e alle vecchie sovrastrutture per diventare una perfetta café racer: faro tondo, sella in Alcantara, semimanubri e display incastonato nella piastra di sterzo... ma soprattutto copriserbatoio e codino realizzati in monoscocca di carbonio.

CARBON La monoscocca in carbonio ha un peso, con tutte le staffe, di appena 2 kg. Sotto il vestito del pregiato materiale il serbatoio in alluminio, che ha una capacità di 13 litri. Il telaietto posteriore, invece, è al cromo. A completare il quadro ci pensano poi la nuova piastra della forcella con strumentazione integrata, le cartucce modificate e le pinze Brembo.

PESO DA MOTOGP Tutte queste modifiche valgono alla Triumph Speed Triple un risparmio di peso di ben 35 kg: dai 189 kg a secco, quindi, scendiamo a quota 154, un valore da MotoGP. Il kit, moto compresa, ha un prezzo di 12.000 euro.