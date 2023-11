EICMA 2023: le novità allo stand Triumph raccontate da Andrea Buzzoni. Video

NON SOLO TIGER Tanta carne al fuoco per Triumph a EICMA 2023. Prima fra tutte la Tiger 900, nelle versioni GT e Rally, che arriverà sul mercato a gennaio 2024. Un'altra importante novità a livello di strategia aziendale per Triumph è l'ingresso nel segmento delle piccole cilindrate, con la Speed 400 e la Scrambler 400. Entrambi i modelli si caratterizzano per dettagli estetici (finiture e componentistica) degni di moto di cilindrata superiore e per il piacere di guida. Arriveranno a gennaio 2024 e costeranno rispettivamente 5.600 e 6.200 euro.

LARGO AI GIOVANI Andrea Buzzoni, General Manager Triumph Motorcycles Italia, ci parla inoltre della collezione annuale speciale 2024, la Stealth, e fa considerazioni sul mercato moto, in forte crescita, grazie anche all'offerta più ampia e più segmentata. Una sorpresa: un segmento che sta crescendo molto bene è quello delle piccole cilindrate, segno che i giovani stanno (ri)scoprendo la motocicletta.

Pubblicato da Isabella Galli, 08/11/2023