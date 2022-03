The Beast, è un monopattino o un go-kart? Scoprilo in video!

Due motori, due modalità di guida, un nome che non lascia spazio a dubbi: The Beast, “la bestia”, per andare in città ma anche a zonzo sugli sterrati

L’ultimo arrivato nella scuderia di Fiido, azienda che produce biciclette elettriche, è una via di mezzo tra un monopattino con ruote tassellate e un go-kart. Un mezzo difficile da incasellare in una categoria ben precisa, e che infatti hanno chiamato semplicemente “The Beast”, la bestia. L’obiettivo di Fiido era riempire la nicchia di chi cerca un mezzo affidabile per muoversi sulle strade sterrate, ma al tempo stesso capace di andare in pista senza grandi imbarazzi. Una nicchia piuttosto ristretta, di cui ammetto onestamente ignoravo proprio l’esistenza. Tant’è.

DUE MODALITÀ Per andare in fuoristrada The Beast viene usato come un monopattino tradizionale (non perdetevi la nostra comparativa tra i migliori in circolazione), con il conducente in piedi che riesce a giostrarsi con relativa tranquillità tra sassi e avvallamenti, aiutato anche dalle doppie sospensioni e dalle ruote tassellate da 11”. In pista, invece, quando l’unico obiettivo è muoversi il più rapidamente possibile, il pilota si può accomodare sulla piccola sella, mettere i piedi sulle pedane montate a lato della ruota anteriore, e spingere al massimo sull’acceleratore al manubrio.

Fiido The Beast, il monopattino che diventa un go-kart: visuale di 3/4 anteriore

DUE MOTORI “BESTIALI” Giusto per non farsi mancare niente, The Beast monta due motori, uno da 500W all’anteriore e uno da 800W al posteriore, per una potenza massima di 1,3 kW (quasi 2 CV!), capaci di portare il monopattino fino a 30 miglia orarie (pari a 48,2 km/h) e di fargli superare pendenze del 40%. A nutrire la bestia pensa una enorme batteria da 1,5 kWh, capace di un’autonomia dichiarata di 70 km usando entrambi i motori, e di ben 100 km usando solo quello anteriore.

Fiido The Beast, il monopattino che diventa un go-kart: batteria da 1,5 kWh per 100 km di autonomia

LE ALTRE SPECIFICHE Due i freni a disco, uno per ruota, mentre la batteria è removibile e waterproof (che vista la destinazione d’uso mi sembra un’ottima idea). Larga la pedana, ma anche il manubrio non scherza, con i suoi 72 cm di estensione. Non mancano luci anteriori e posteriori, per farsi vedere quando si va in giro. Il peso, come potete immaginare, non è dei più abbordabili: The Beast stacca sulla bilancia 35 kg e mezzo.

Fiido The Beast, il monopattino che diventa un go-kart: due motori, 1300 W di potenza

DOVE ACQUISTARLO Posto che in Italia un mezzo del genere richiede di essere debitamente omologato per poter circolare su strada, The Beast è disponibile in una campagna di crowdfunding su IndieGoGo (già ampiamente finanziata), con uno sconto del 33% sul prezzo finale: al netto di tasse e spedizione, può essere acquistato a circa 1.500 euro, contro i 2.200 del prezzo pieno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/03/2022