Argento Active Bike: sembra una bicicletta, ma è un monopattino (elettrico)

Ha cambiato nome qualche settimana fa l’azienda bolognese specializzata nello sviluppo e nella produzione di monopattini e biciclette elettriche: MT Distribution è diventata Platum, con la promessa di presentare presto i suoi primi prodotti. Detto fatto, ecco le novità di Argento, brand già affermato nel mondo delle biciclette a pedalata assistita, e che da oggi si arricchisce di due nuovi monopattini elettrici.

Argento Active Bike e Active Sport, i due nuovi monopattini elettrici di Platum

La proposta sicuramente più innovativa della gamma Argento per il 2022, un monopattino che a un primo sguardo sembra una bicicletta. A trarre in inganno sono le due enormi - per un monopattino, almeno - ruote, da 20” all’anteriore e da 16” al posteriore, accompagnate da un doppio freno a disco. Una soluzione votata soprattutto al comfort su strada e alla stabilità.

Active Bike, il monopattino elettrico che sembra una bicicletta, visuale laterale

TANTA AUTONOMIA 35 i km di autonomia dichiarata, grazie alla batteria da 375 Wh montata sotto la (stretta) pedana. Il motore brushless nel mozzo posteriore è da 350W, con picco di potenza a 420W. Tre le modalità di guida, da 6 km/h per le aree pedonali a 25 km/h. Oltre alle luci a LED anteriori e posteriori, l’Argento Active Bike ha una chiave di sicurezza NFC (come quella vista sul Ducati Pro-III Evo, prodotto sempre da MT Distribution) che sblocca il motore avvicinandola al display.

Motore Brushless, 350W (picco 420W) Batteria 375Wh Ruote 20” anteriore, 16” posteriore Freni disco anteriore e posteriore Velocità 6 km/h, 20 km/h, 25 km/h Autonomia 35 km Angolo di salita 21° Peso 17,1 kg Ricarica 4 ore Display LED Carico massimo 120 kg

Il secondo monopattino della gamma Argento E-Mobility si chiama Active Sport, e ha una linea decisamente più tradizionale. Dalla sua, però, monta un motore da 500W che garantisce scatti fulminei al semaforo, e una tranquillità assoluta nell’affrontare le salite di ponti e cavalcavia.

Active Sport, il monopattino elettrico con motore da 500W, visuale laterale

AUTONOMO E SICURO La batteria, montata sotto la pedana, ha la capacità record di 657 Wh: stando alla casa, è possibile percorrere fino a 80 km con una sola carica. Ne risente il peso, che è di ben 24 kg. Ottima per il comfort sulle dissestate di casa nostra la presenza della doppia sospensione anteriore e posteriore. Per la sicurezza, oltre alle luci anteriore e posteriore, l’Active Bike monta LED sui lati della pedana che si attivano automaticamente al cambio di direzione, segnalando la svolta verso destra o sinistra.

Motore Brushless, 500W Batteria 657Wh Ruote 10” tubeless Freni elettronico anteriore, disco posteriore Velocità 6 km/h, 20 km/h, 25 km/h Autonomia 80 km Peso 24 kg Ricarica 7 ore Display LED Carico massimo 140 kg

Argento Active Bike e Active Sport sono già disponibili nei principali negozi di elettronica di consumo e nei principali store online. Active Bike ha un prezzo di vendita consigliato di 699 euro, mentre Active Sport ha un prezzo consigliato di 999 euro. Per maggiori informazioni, dirigetevi senza indugio su argentobike.it.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/03/2022