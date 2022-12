Suzuki e Formula 1, come si legano i due mondi? Così...

Davide Brivio non c'entra, il merito è di Walter Wolf che vinse con Suzuki nell' All Japan Championship. All'asta la replica della RG500

Cosa lega una moto sportiva Suzuki e lo scintillante mondo della F1? No, il manager italiano Davide Brivio, che ha portato l’ultimo titolo MotoGP alla Casa di Hamamatsu prima di passare in Alpine non c’entra, per scoprirlo bisogna andare indietro nel tempo, per la precisione al secolo scorso.

MAGNATE Il filo conduttore è Walter Wolf, imprenditore e icona per la F1 degli anni ’70. Grazie alle sue fortune derivate dall’industria del petrolio, il manager austiaco (ma trasferitosi in Canada) creò un suo team – il Walter Wolf Racing - capace anche di agguantare pole, giri veloci e vittorie con il sudafricano Jody Scheckter.

LE MOTO Abbandonata la F1 nel 1979, Walter Wolf, tra affari con tabacco, profumi, varie ed eventuali, si cimentò anche nelle corse motociclistiche, sponsorizzando la RG500 Gamma di Masaru Mizutani che nel 1982 vinse l’All Japan Championship. Suzuki, per celebrare la vittoria, decise di introdurre sul mercato delle serie limitate della RG500 con i colori blu/oro/rosso del Walter Wolf Racing, esemplari rarissimi ormai destinati ai collezionisti.

AL MIGLIOR OFFERENTE Se state leggendo questo articolo e siete dei collezionisti vi potrebbe fare comodo sapere che domani si chiuderanno le offerte sul sito d’aste “Bring a Trailer” per un esemplare del 1986 con 13.000 km all’attivo, la moto fa parte di una delle 99 unità importate in Canada per quell’anno. Sul sito troverete tutte le informazioni su di lei, ma facciamo un breve ripasso di storia del motociclismo e di una delle sue icone. La RG500, moto che derivava dalle 500 GP che correvano nel Motomondiale, era spinta dal famosissimo 4 cilindri a “quadrato” 2T da 498 cc, abbinato a una trasmissione a sei marce. I 95 CV erano più che sufficienti a spostare una moto leggera, 154 kg in ordine di marcia, dotata di un telaio a doppia trave in alluminio e sospensioni con ammortizzatori ad aria e sistema Anti-dive. L’esemplare all’asta ha trascorso diversi decenni con il suo precedente proprietario prima di essere acquistata dall'attuale proprietario nel 2019. Stando alla descrizione la moto è perfettamente funzionante e ha di recente effettuato un tagliando con pulizia dei carburatori, sostituzione del liquido dei freni, pneumatici, pastiglie dei freni, cuscinetti delle ruote e del forcellone, entrambe le guarnizioni del cilindro principale e le guarnizioni della forcella. L’offerta più alta al momento è di 16.000 dollari.