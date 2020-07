ANCORA PIÙ CONVENIENTE Gli incentivi statali stanno spingendo i consumatori a scegliere a favore della mobilità elettrica su due ruote, che ormai stanno conquistando l’intero segmento dei ciclomotori. Tra i protagonisti di questo settore c’è NIU, che – grazie agli incentivi – rende estremamente conveniente l’acquisto di un nuovo scooter elettrico: il risparmio può arrivare fino al 24,6% senza rottamazione che, in alternativa, può salire fino al 32,8% in caso di rottamazione. L’Ecobonus statale prevede un contributo fino al 40% sul prezzo di listino (massimo 4.000 euro, IVA esclusa) se si rottama un ciclomotore o una moto Euro 0, 1, 2 e 3. Inoltre, per chi risiede a Milano, c’è il contributo comunale del 55% in caso di rottamazione, che così fa salire al 59% lo sconto sul listino della gamma NIU.

PREZZI GAMMA NIU 2020 In questo modo la gamma NIU parte da 1.276,38 € del UQi Pro in caso di rottamazione (1.432,03 € senza rottamazione), mentre il nuovo NQi GTs Sport è disponibile a Milano a 1.445,50 euro, ovvero meno della metà del prezzo di listino. Lo sconto sui prezzi di listino si “riduce” al 47,5% sommando lo sconto del 30% dell’EcoBonus statale al 40% di incentivo comunale, portando il prezzo di acquisto dell’NQi GTs Sport a 1.888,00 €. Di seguito trovate la tabella completa di tutti i modelli NIU con i prezzi ricalcolati con gli incentivi, sia in caso di rottamazione che non.

INCENTIVI STATALI CON ROTTAMAZIONE

MODELLO Listino IVA inclusa Listino netto IVA Incentivo statale CON rottamazione 40% (sul netto) Prezzo finale CON rottamazione (ITALIA) con IVA UQi Pro 40 km/h 1.899 € 1.556,56 € 342,44 € 622,62 € 1.276,38 € UQi GT Pro 45 km/h 2.599 € 2.130,33 € 468,67 € 852,13 € 1.746,87 € MQi+ Lite 45 km/h 2.099 € 1.720,49 € 378,51 € 688,20 € 1.410,80 € MQi+ Sport 45 km/h 2.699 € 2.212,30 € 486,70 € 884,92 € 1.814,08 € NQi Lite 45 km/h 2.299 € 1.884,43 € 414,57 € 753,77 € 1.545,23 € NQi Sport 45 km/h 2.999 € 2.458,20 € 540,80 € 983,28 € 2.015,72 € NSport 45 km/h Top Grey (Bauletto) 2.899 € 2.376,23 € 522,77 € 950,49 € 1.948,51 € NSport 45 km/h Blue Billion 2.999 € 2.458,20 € 540,80 € 983,28 € 2.015,72 € NQI Cargo (1 batteria) 3.199 € 2.622,13 € 576,87 € 1.048,85 € 2.150,15 € NQI Cargo XR (2 batterie) 4.499 € 3.687,70 € 811,30 € 1.475,08 € 3.023,92 € NQI Pro 4.599 € 3.769,67 € 829,33 € 1.507,87 € 3.091,13 € NQI GT 4.599 € 3.769,67 € 829,33 € 1.507,87 € 3.091,13 € NQi GTs Sport 70 km/h 3.599 € 2.950,00 € 649,00 € 1.180,00 € 2.419,00 € NQi GTs Pro 70 km/h 4.699 € 3.851,64 € 847,36 € 1.540,66 € 3.158,34 €

INCENTIVI STATALI SENZA ROTTAMAZIONE