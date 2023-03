Nuova Hyosung GV 300 S Supreme: dalla cruiser alla scrambler in un colpo d'acceleratore

Il segmento delle scrambler è sempre molto vivace e ricco di modelli di varia cilindrata. Stilose e più alla mano di altre, queste sono motociclette spesso facili e belle da guidare. Pensate a un costruttore a caso e quasi certamente ha in gamma una scrambler. Oggi, anche dalla Corea del Sud, casa Hyosung (KR Moto), arriva una bella cruiser dalle linee classiche e con le gomme scolpite. Si chiama GV 300 S Supreme e ve la raccontiamo in breve.

Nuova Hyosung GV 300 S Supreme: la cruiser asiatica sposa il look da scramblerNUOVA PROPOSTA PER CHI VUOLE DISTINGUERSI Si tratta di una bicilindrica di 300 cc dal design muscoloso e gradevole, derivata dalla GV 300 S Aquila, dalla quale differisce essenzialmente per l’utilizzo di gomme tubeless appena tassellate e cerchi a raggi invece che di lega leggera. Insomma, quel giusto tocco per donarle tutto lo spirito di libertà proprio delle cruiser, mescolato con il look delle scrambler. A noi il design piace perché offre qualcosa di alternativo alle altre orientali, voi cosa ne dite?

Nuova Hyosung GV 300 S Supreme: faro tondo a LED e sella con cuciture a vistaTELAIO IN TUBI E FORCELLA ROVESCIATA Tornando alla moto, a livello ciclistico troviamo un telaio in tubi di acciaio con una forcella upside-down e un forcellone con doppio ammortizzatore regolabile nel precarico. Per quanto riguarda l’impianto frenante, davanti c’è un disco da 270 mm di diametro con pinza a 4 pistoncini, mentre dietro abbiamo un disco da 250 mm con pinza a doppio pistoncino e ABS di serie. Le gomme misurano 120/80-16 all’anteriore e 150/80-15 al posteriore.

Nuova Hyosung GV 300 S Supreme: un dettaglio del bicilindrico a V di 60° da 30 CVUN TRANQUILLO BICILINDRICO La GV 300 S Supreme è equipaggiata con un motore V-Twin di 60°, 4 tempi e 296 cc, raffreddato a liquido. La distribuzione è a doppio albero a camme in testa con 4 valvole per cilindro. La Casa coreana dichiara una potenza di 30 CV a 8.500 giri e una coppia di 25,6 Nm a 6.500 giri. Valori che, uniti al peso di 170 kg e all’altezza della sella di 710 mm, mettono subito in chiaro le doti di tranquilla viaggiatrice della moto, adatta anche a chi è meno esperto e che certamente non disdegnerà sia il lento muoversi nel traffico cittadino, sia qualche sgroppata fuori dalle mura urbane, magari su qualche sterrato più divertente. A proposito, la velocità massima è di 135 km/h.

Nuova Hyosung GV 300 S Supreme: forcella a steli rovesciati per la ''cruiscrabler'' coreanaDETTAGLI MODERNI E PREZZO ABBORDABILE E come per ogni scrambler che si rispetti, non mancano dettagli di stile come il faro tondo con illuminazione a LED e cover in tinta con il colore della moto, la sella con cuciture a vista, il serbatoio decorato e i fianchetti che riprendono lo stesso motivo. Insomma, un bel prodotto, che dovrebbe arrivare verso metà del 2023 e che ha tutte le carte in regola per emergere, soprattutto con un prezzo accessibile di 5.500 euro contro i 4.899 euro della versione Aquila.