Vent X-rude, ecco come è fatta la scrambler 125 made in Valsassina

Enduro, motard, cross e ora anche scrambler, Vent accoglie in famiglia l’ultima arrivata X-rude 125, una scrambler con aria da dura… ma anche un po’ stilosa. Ecco tutti i dettagli, quando arriva e quanto costa.

Nuova Vent X-rude 2023, 3/4 anteriore

IL DESIGN Il look della nuova X-rude nasce in Valsassina ed è frutto di una ricerca di mercato effettuata da Vent che ha portato la Casa di Introbio a espandere i propri orizzonti, creando una moto che ha ancora qualcosa che la lega al resto della gamma ma che allo stesso tempo si diversificasse nello stile; andando alla ricerca sia dei giovani, sia di un’utente più maturo ma alla ricerca di una moto leggera e poco impegnativa.

VINTAGE LOOK Rude, dall’inglese maleducato; la scrambler Vent miscela i tratti eleganti delle moto classiche, come il faro tondo e la sella in pelle, con l’aspetto rude delle moto da off-road con le loro ruote artigliate.

Nuova Vent X-rude 2023, il motore è un monocilindrico 4t 125 cc

LA BASE TECNICA La X-rude nasce attorno al telaio perimetrale Vent 3.0 in acciaio che collabora con la forcella RSV16 da 41 mm a steli rovesciati, il mono ammortizzatore RSV16 e i freni con dischi da 290 mm all’anteriore 220 mm al posteriore, sovraintesi dal sistema di frenata combinata CBS. Il cuore pulsante di X-rude è il tecnologico motore Minarelli 125 4T Euro5 con fasatura variabile già utilizzato sulle altre 4 tempi Vent. La nuova testa conferisce una combustione ottimale che si traduce in maggiore potenza, meno consumi e meno emissioni con conseguenti costi di esercizio più bassi (50 km/l).

DATA D’ARRIVO E PREZZO X-rude sarà disponibile sul mercato nella primavera 2023 ad un prezzo indicativo di 5.000 euro

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2022