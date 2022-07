Vent, tutte le promozioni estive per la gamma 50 cc

Al via la nuova campagna promozionale di Vent per i suoi “cinquantini”: 500 euro di valore cliente. C’è tempo fino al 30 settembre

La gamma Vent 50 cc offre cinque modelli, tra motard ed enduro, disponibili nelle versioni con telaio in acciaio oppure in alluminio (RR). La motard Derapage è disponibile anche nella versione Lowride, con sella e sospensioni ribassate di 9 cm rispetto a quella. Modelli che si sono fatti apprezzare dentro e fuori l’Italia, in particolare la Derapage, utilizzata sia per la scuola che per il tempo libero.

Vent, promozioni estive per la gamma 50 cc: la Baja RR 50 LA PROMOZIONE Per ogni modello della gamma Vent 50 cc acquistato entro il 30 settembre di quest’anno, la casa di Introbio consegnerà un kit del valore di 500 euro, contenente quattro vantaggi esclusivi destinati ai più giovani:

Maglia Vent Racing (dal Team Ufficiale)

(dal Team Ufficiale) Kit grafica Manga , con un tributo al film Akira di Katsuhiro Ōtomo

, con un tributo al film Akira di Katsuhiro Ōtomo Kit Uso Competizione (per uso in pista)

(per uso in pista) Corsi in pista o su sterrato con le due Vent Academy Enduro e Motard

Vent, promozioni estive per la gamma 50 cc: il kit Manga

I FINANZIAMENTI Come sempre, le Vent 50 possono anche essere acquistate con finanziamenti agevolati (in collaborazione con Agos). Ecco un paio di esempi:

Derapage 50 – Il motard con telaio acciaio, prezzo al pubblico di 3.840 euro franco concessionario. Finanziamento in 24 rate da 129,17 euro a fronte di un anticipo di 840 euro. TAN fisso 0,01%, TAEG 5,19%. Importo finanziabile da 1.800 a 3.000 euro, prima rata a 30 giorni

– Il motard con telaio acciaio, prezzo al pubblico di 3.840 euro franco concessionario. a fronte di un anticipo di 840 euro. TAN fisso 0,01%, TAEG 5,19%. Importo finanziabile da 1.800 a 3.000 euro, prima rata a 30 giorni Baja RR 50 – L’enduro con telaio in alluminio, prezzo al pubblico di 4.390 euro f.f.. Finanziamento in 24 rate da 150 euro a fronte di un anticipo di 890 euro. TAN fisso 0,00%, TAEG 4,48%. Importo finanziabile da 1.800 a 3.500 euro, prima rata a 30 giorni

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/07/2022