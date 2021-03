NUOVO MODELLO La casa francese, specializzata in e-bike eleganti e prestazionali, ha presentato nei giorni scorsi la Friday 27 FS Speed, la nuova S-Pedelec capace di raggiungere i 45 km/h, disponibile anche per il mercato italiano. Andiamo a vederla più da vicino.

NON È UNA E-BIKE Le S-Pedelec (laddove la “S” sta per “speed”, ossia velocità) hanno velocità di punta superiori a quelle delle e-bike tradizionali, che si fermano a 25 km/h e sono soggette alle norme del Codice della Strada delle normali muscolari. Auto-limitate a 45 km/h, le S-Pedelec possono essere guidate solo dai 16 anni in su, e in Italia sono omologate come ciclomotori: occorre quindi l’assicurazione, la patente (o patentino), l’immatricolazione e il casco. Obbligatori inoltre cavalletto, specchietto retrovisore e clacson.

IDEALE PER IL TRAFFICO Pensata come reale alternativa per chi affronta tutti i giorni il tragitto casa ufficio, la Friday 27 FS Speed permette di raggiungere una velocità massima di 45 km/h: nel traffico della città, ma anche sui vialoni a scorrimento veloce, significa potersi muovere più velocemente di un’automobile, e spesso anche di uno scooter. Il telaio è in alluminio, con geometria ibrida e slope inclinato. Sospensione anteriore e centrale (entrambe con escursione di 100 mm), doppio freno a disco con impianto idraulico.

MOTORE Montato in posizione centrale c’è il motore Performance Line Speed di Bosch da 250 W e ben 85 Nm di potenza collegato a una trasmissione Shimano XT a 11 rapporti. Il display è il nuovo Nyon di Bosch con GPS integrato, touchscreen, connessione Bluetooth, cinque modalità (Eco, Tour, Sport, Turbo, off) e assistenza alla camminata.

DUE BATTERIE La nuova bicicletta veloce di Moustache è disponibile in due versioni, con batteria singola (annegata nel tubo obliquo del telaio) e doppia, montata sopra, più in vista. Con quest’ultima, la carica a disposizione è di 1.125 kWh, paragonabile a quella di un’automobile ibrida, e che consente praticamente di raddoppiare l’autonomia massima. Ideale per i commuter che percorrono molta strada tutti i giorni.

ATTREZZATA PER LA CITTÀ Come da richieste per l’omologazione, la Moustache Friday 27 FS Speed monta un cavalletto posteriore, lo specchietto retrovisore ripiegabile Busch+Müller, clacson Supernova M99 con comando sul manubrio, luci Supernova a LED anteriori e posteriori alimentate dalla batteria principale. Completano la dotazione il copricatena, i parafanghi e il portapacchi posteriore.

SCHEDA TECNICA