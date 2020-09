MISTERIOSA CRUISER Nelle scorse settimane è comparso su YouTube un video che ritrae una Royal Enfield di grossa cilindrata che sgusciava nel traffico indiano. Il ''muletto'' avvistato non era la Meteor 350, ma si trattava di una cruiser che - a grandi linee - riprende la KX Concept Bobber presentata nel 2018. Non essendoci delle foto spia molto chiare della moto... ma soltanto un video realizzato con uno smartphone da un ''temerario'' alla guida del suo scooter.

I DETTAGLI Il digital designer Shoeb Kalaniadi ha messo su carta (virtuale, ovviamente) la sua interpretazione della cruiser 650. Partendo dalle poche informazioni relative alla misteriosa Royal Enfield, il render presenta un imponente parafango posteriore, doppio scarico cromato basso con i collettori che aggirano il motore raffreddato ad aria. La sella è bassa, il serbatoio è lungo e a goccia, mentre all'anteriore troviamo un manubrio basso posto sopra a una forcella a steli rovesciati. La frenata, invece, è abbinata a un disco singolo anteriore.

QUANDO ARRIVA? Il prossimo modello in arrivo per Royal Enfield, con grande probabilità, sarà la Meteor 350. Non si hanno ancora notizie relative all'arrivo di questa cruiser: si ipotizza per il 2021, ma ancora tutto tace dal fronte della Casa indiana.