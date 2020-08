TRIBUTO AL RILANCIO Il marchio Royal Enfield ha vissuto un incredibile rinascita nell’ultima decade, rilancio che coincide proprio con l’utilizzo del motore monocilindrico UCE da 500 cc raffreddato ad aria, montato su motociclette di successo e dallo stile iconico come la Bullet e la Classic. Per festeggiare i 10 anni di vita di questo propulsore arriva la Royal Enfield Classic 500 Tribute Black, una serie limitata a soli 1.000 esemplari per il mercato europeo, ricca d’accessori e con lavorazioni ricercate.

LA PIÙ CLASSICA DELLE CLASSICHE La scelta della Classic per omaggiare il decennio di questo motore, probabilmente giunto al canto del cigno, dato che anche in India la lotta alle emissioni si fa sempre più seria, è quanto mai azzeccata. Lo stile semplice e senza tempo della Classic esalta la semplicità costruttiva del monocilindrico: raffreddamento ad aria, distribuzione ad aste e bilancieri, avviamento a pedale (ma anche elettrico) per soli 27 CV e 41,3 Nm di coppia. Numeri che riportano al motociclismo di una volta, ben lontano da naked con ali, elettronica sofisticata e potenza da mondiale SBK come la Ducati Streetfighter.

L’ALLESTIMENTO A livello meccanico la Classic 500 Tribute Black non si differenzia dalla versione standard , cambia invece la livrea, un abbinamento di nero lucido e opaco, impreziosita con pinstriping realizzato a mano e motore verniciato anch’esso di nero. Ma, ovviamente, non è finita qui. Sul manubrio gli specchietti optional Touring offerti di serie, come le borse laterali in tessuto con i relativi telaietti, e le selle Touring per pilota e passeggero. A rimarcare l’unicità del modello sulla piastra di sterzo verrà apposta una placchetta metallica riportante il numero identificativo della moto. Il prezzo? 6.000 euro, 600 euro in più rispetto ad una Classic base.