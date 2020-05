PRONTI A RIPARTIRE La scuola di guida in fuoristrada Blue Bike Camp riapre i battenti. Dopo lo stop a causa dell’emergenza Covid-19, la scuola di Daniele Madrigali ripartirà ufficialmente il prossimo 6 giugno. Questa scuola è un’ottima occasione per risalire in sella e tornare ad affrontare percorsi in off road in compagnia della competenza e dell’esperienza di un folto team di istruttori.

IL CORSO L’obiettivo del Blue Bike Camp è quello di insegnare ai possessori di una maxi enduro la tecnica di guida corretta nell’utilizzo in fuoristrada, prendendo confidenza con le dimensioni attraverso corsi ed esercizi studiati. A disposizione per gli allievi ci sono le Yamaha Super Ténéré 1200 e, da quest’anno, la Ténéré 700.

PRONTI ALL’AVVENTURA Una volta appreso l’ABC del fuoristrada, i partecipanti potranno mettere in pratica quanto imparato attraverso I tour guidati Adventour nella zona dell’Alta Val Tidone (PC), posta in posizione “strategica” in quanto facilmente raggiungibile dalle grandi città (Milano, Genova e Parma) e capace di offrire percorsi per tutte le abilità: dalle strade bianche ai sentieri più impegnativi. Il tutto in compagnia di guide locali e istruttori altamente specializzati.

INFO E PREZZI Il costo di partecipazione per il Blue Bike Camp è di 240 euro per il corso (welcome coffee, pranzo, e attestato di frequenza) e 100 euro per l’Adventour (welcome coffee, pranzo e tour guidato). Sarà possibile partecipare con qualsiasi moto adventure, in alternativa sarà possibile noleggiare una delle Yamaha del corso al prezzo di 120 euro. In entrambi i casi, sono previsti fino a 10 posti per ciascun evento.

LE DATE Per il Blue Bike Camp 2020 sono previste 6 date per i corsi - che si tengono il sabato - e altrettante per gli Adventour, che invece prenderanno luogo di domenica. Di seguito, ecco le date presenti nel calendario: