Novità moto e scooter: ecco cosa proveremo a settembre

Addio ombrellone e bagni al mare, è tempo di tornare a parlare di scooter e moto, di novità. Già a settembre tornano le prove di nuovi modelli e allora andiamo alla scoperta di cosa guideremo – e vi racconteremo – io e Danilo.

Yamaha MT-09 SP a EICMA 2023

LA PRIMA YAMAHA ''AUTOMATICA'' Si parte con una grandissima novità, la Yamaha MT-09 Y-AMT, vale a dire con cambio manuale-automatico. Niente leva della frizione né pedale del cambio per questa MT-09, al loro posto due pulsanti per salire o scendere di marcia, oppure la modalità automatica, dove pensa a tutto lei. Questa soluzione convincerà davvero il nostro Danilo? Lo scoprirete la prossima settimana... Se di cambio automatico proprio non volete sentir parlare, comunque, sappiate che prossimamente vi racconterà anche della MT-09 SP con cambio tradizionale...

UN'ALTRO SCOOTER ADVENTURE Più per moda che per reale necessità, gli scooter adventure si sono diffusi nel panorama delle due ruote. Look più slanciato, molto spesso sospensioni dall'escursione maggiorata, gomme tassellate e così via, per rispondere al meglio alle esigenze della giungla urbana. Vuole dire la sua nel segmento anche SYM, con ADX 400, maxi visto alla scorsa edizione di EICMA: sarò io a raccontarvi di lui dalla Grecia, nella penultima settimana di settembre.

SYM ADX TG 400 a EICMA 2023

DUE RUOTE + UNA L'ultimo weekend di settembre sarà la volta di un altro scooter, stavolta... con 3 ruote. Sì, Piaggio è pronta a lanciare una nuova versione del suo MP3 più piccolo, il 300. Non sappiamo ancora chi sarà il fortunato a dovervelo raccontare, ma se l'argomento vi interessa restate collegati: tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre sarà il suo momento.

Pubblicato da Michele Perrino, 06/09/2024