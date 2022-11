Benelli: a EICMA 2022 le nuove BKX 250 e BKX 250 S, ecco come sono fatte

Tra le tante novità esposte allo stand di Benelli a EICMA 2022 ci sono anche due moto dedicate ai giovani motociclisti, la Benelli BKX 250 e la BKX 250 S. Una gioca a fare l’adventure, l’altra punta a far divertire in città e tra le curve. Scopriamole insieme.

Benelli BKX 250, visuale laterale

La Benelli BKX 250 S, nata dal Centro Stile Benelli a Pesaro, punta a conquistare i giovani con il suo look aggressivo, votato alla ricerca del piacere di guida. Il faro anteriore a LED con luce DRL è condiviso con la “sorella” adventure. Le luci posteriori sono invece integrate nelle frecce, seguendo una soluzione tecnica già collaudata anche nel modello Tornado Naked Twin 500. Il cuore pulsate della BKX 250 S è il collaudato monocilindrico da 249 cc già visto sulla Leoncino 250, opportunamente modificato nel sistema di raffreddamento e negli impianti di aspirazione e scarico. Il piccolo quarto di litro è capace di 25,8 CV (19 kW) a 9250 giri/min e di 21 Nm (2,1 kgm) a 8000 giri/min. La distribuzione è a catena a doppio albero camme in testa, 4 valvole, la iniezione elettronica con corpo farfallato da 37 millimetri di diametro, frizione in bagno d’olio e il cambio a 6 velocità.

Benelli BKX 250 S, particolare del posteriore

LA CICLISTICA Il telaio della Benelli BKX 250 S è un tradizionale telaio a doppia culla in tubi d’acciaio, al suo fianco operano una forcella a steli rovesciati da 41 mm e un mono ammortizzatore con leveraggio progressivo con precarico della molla regolabile. L’impianto frenante, garanzia di grande sicurezza in ogni condizione, è composto all’avantreno da un disco singolo flottante di 280 millimetri di diametro, con pinza a quattro pistoncini, mentre al retrotreno da un disco di 240 mm di diametro e una pinza flottante a singolo pistoncino. I cerchi in lega di alluminio da 17” montano rispettivamente pneumatici da 110/70- ZR17 e 150/60-ZR17. Il serbatoio è da 13,5 litri, offrendo una autonomia di oltre 400 km. Il peso in ordine di marcia di 160 kg e l’altezza sella di soli 800 mm promettono tanta facilità di guida.

Benelli BKX 250, visuale di 3/4 anteriore

Anche lei è nata nel Centro Stile Benelli e punta ai giovani, magari ampliando il bacino d’utenza anche verso chi è alla ricerca di una moto poliedrica, capace di affrontare anche qualche leggero sterrato. La BKX 250 offre dunque forme compatte e linee dinamiche, spinte anche in questo caso dal monocilindrico Benelli da 250 cc, con identici valori di potenza e coppia con la sorella stradale. L’installazione di questo motore in una nuova tipologia di veicolo ha infatti reso necessaria una nuova scatola filtro collegata al sistema di aspirazione, con corpo farfallato 37 mm di diametro ed un nuovo impianto di scarico con un lungo collettore, a favore della curva di coppia, per ottenere una erogazione più corposa. Nuovo anche l’impianto di raffreddamento con doppio radiatore verticale, ben integrato con il nuovo design della parte anteriore del veicolo.

Benelli BKX 250, il muso

CICLISTICA ADVENTURE Ciò che naturalmente la differenzia dalla stradale BKX 250 S è la ciclistica. Se il telaio in acciaio e l’impianto frenante è condiviso, il comparto sospensioni e le ruote differiscono tra i due modelli. La forcella upside-down con steli di 41 millimetri di diametro ha una escursione di 180 millimetri, contro i 150 della stradale, discorso analogo per l’ammortizzatore posteriore. In pieno stile adventure i cerchi a raggi con mozzo e cerchio in lega di alluminio, sono da 19” all’anteriore e da 17” posteriore e montano rispettivamente pneumatici da 100/90 e 140/80. Il peso dichiarato da Benelli per la Adventure è di 165 kg con il pieno del serbatoio da 13,5 litri, l’altezza della sella è di 835 mm.

Benelli BKX 250, particolare del serbatoio

Le Benelli BKX 250 e BKX 250 S saranno disponibili in tutte le concessionarie Benelli a partire da metà 2023. Il prezzo è in via di definizione. Per alcuni mercati sarà disponibile anche la versione da 125cc.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022