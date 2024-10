Kawasaki: c'è una nuova Z in arrivo? Scopriamola in diretta video!

Kawasaki è pronta per svelare la nuova Z del 2025: si tratterà della chiacchierata Z 1100? Scopriamolo nella video diretta

Le novità Kawasaki 2025, tanto chiacchierate, sono arrivate una dopo l'altra: prima la Versys 1100 – che abbiamo già provato – poi la Ninja 1100SX e ora... chi lo sa? Ad Akashi manca all'appello la nuova generazione di Z 900, non aggiornata per il 2025. Scopriamo allora qual è la novità 2025 che sarà presentata oggi!

QUANDO Sincronizzate gli orologi: l'appuntamento con la novità 2025 di Kawasaki è per le 19 di stasera: connettetevi con noi per sapere qual è l'ultima novità in verde (che vedremo a EICMA 2024 tra pochi giorni).

Pubblicato da Michele Perrino, 30/10/2024