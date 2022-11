EICMA 2022, da Trackting arriva l’antifurto GPS per bici e monopattini

Sembra un distanziale per borraccia, ma nasconde all'interno GPS e SIM: il nuovo tracker per bici e monopattini in fiera a Milano

Lo scorso anno, durante EICMA 2021, Tracking aveva presentato un antifurto specifico per e-bike con tante funzionalità utili, ma che richiede il montaggio all’interno del telaio e di intervenire sui collegamenti elettrici della bicicletta. Da quell’esperienza nasce oggi Trackting Bike, antifurto universale per biciclette presentato in anteprima a EICMA 2022.

Trackting Bike, antifurto GPS, montato sotto il portaborraccia

LA PIAGA DEI FURTI La bicicletta - elettrica o muscolare - è sempre più utilizzata dagli italiani, tanto per muoversi quanto per andare a lavorare. Secondo un’indagine FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), però, ne viene rubata una ogni due minuti. Un problema che rappresenta l’ostacolo principale all’uso delle due ruote a pedali per il 72% degli utenti italiani.

Novità da EICMA 2022: Trackting Bike, antifurto GPS che si gestisce da app

DI COSA SI TRATTA Trackting Bike è un antifurto GPS connesso che, tramite app per smartphone, tiene sott’occhio la bicicletta e avverte con una notifica di qualsiasi spostamento non autorizzato, oltre a restituire sempre la posizione del mezzo. La forma è quella, discreta, di un semplice distanziale per borraccia, piccolo e compatto: misura 152x46x10 mm e pesa 30 g. L’antifurto può quindi essere fissato al telaio tramite gli appositi fori con viti antimanomissione, e poi a quello applicato il portaborraccia, nascondendolo alla vista dei malintenzionati. Al suo interno contiene una batteria ricaricabile che dura un anno e una SIM con connettività illimitata in tutta Europa (49 Paesi). La scocca è progettata per resistere a urti e agenti atmosferici.

VEDI ANCHE

Trackting Bike, antifurto GPS, si gestisce tramite app

VERSATILE La novità principale del nuovo Trackting Bike è di avere un’alimentazione indipendente, data dalla batteria integrata ricaricabile: questo vuol dire che può essere utilizzato tanto su una bici elettrica quanto su una muscolare, ma anche su un monopattino (e di base su qualsiasi altra cosa, anche un’automobile).

COME FUNZIONA Dopo aver applicato il tracker alla bici, il dispositivo viene associato allo smartphone, da cui attivare la protezione antifurto ogni volta che ci si allontana dal proprio mezzo. Da quel momento in poi il Trackting Bike reagisce a ogni movimento della bicicletta - grazie all’accelerometro integrato - avviando una chiamata al proprietario, e iniziando a tracciare gli spostamenti della bicicletta in tempo reale. La app offre anche la funzionalità per chiamare automaticamente le Forze dell’Ordine, e di condividere la posizione della bici rubata.

Trackting Bike, antifurto GPS, ecco come è fatto

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Trackting Bike arriverà a marzo del prossimo anno, a un prezzo consigliato al pubblico di 99 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/11/2022