ESCLUSIVA EICMA s’è concluso da poco meno di una settimana ma in giro per il mondo è ancora tempo di fiere motociclistiche. Al Motorcycle Live di Birmingham, infatti, Norton ha presentato una speciale serie limitata della sua bicilindrica Superlight da 650 cc, la Superlight SS 650. Per lei ci sono soluzioni tecniche di pregio, un bicilindrico di derivazione Norton V4 e una tiratura di solo 50 esemplari proposti alla modica cifra di 42.000 euro, il doppio della versione da cui deriva.

NATA PER IL TT Della versione base, nata per contendere il titolo all’italianissima Paton, riprende le linee e la carenatura leggera in fibra di carbonio, oltre che al complicatissimo sistema di aiuti elettronici che include acceleratore ride-by-wire, controllo di trazione, controllo dell'impennata, launch control, piattaforma inerziale IMU a sei assi, fari full LED, quickshifter up&down, avviamento keyless e tre mappe motore: Road, Race e Pro-Race. Di tutto rispetto è anche la dotazione ciclistica composta da un telaio in carbonio (in luogo dei tubi d’alluminio cromati della versione base) accoppiato a una forcella Öhlins NIX 30 e al mono ammortizzatore TTXGP, rigorosamente completamente regolabili. Anche l’impianto frenante non ha nulla da invidiare alle moto sportive di cilindrata maggiore: Brembo radiali M50 all’anteriore, Brembo a due pistoncini al posteriore.

CARBONIO E COMPRESSORE In carbonio sono anche i cerchi ed il serbatoio del carburante rinforzato in kevlar. L’ago della bilancia si ferma a 153 kg, 5 in meno rispetto alla base nonostante un’importante aggiunta meccanica: il compressore volumetrico. Già, perché il bicilindrico parallelo da 650 cc e 105 cv sulla versione SS viene vitaminizzato alla ricerca di prestazioni da un compressore volumetrico; purtroppo i dati tecnici non sono ancora stati svelati. Io sono curioso, voi? Le sportive medie dovrebbero seguire il solco tracciato dalla Norton o quello più popolare della nuova RS 660 di Aprilia?