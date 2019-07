Autore:

Danilo Chissalè

LA BOUTIQUE MV Agusta, specialmente nell’ultimo periodo, si sta specializzando nella realizzazione di moto “sartoriali” ed esclusive, non fanno eccezione nemmeno le ultime due nate – la Superveloce 800 e la super prestazionale Brutale 1000 Serie Oro – presentate al grande pubblico in occasione di EICMA 2018.

PRIMA I TOP Al momento la Casa Varesina mette in cima alla lista delle priorità i clienti più esclusivi, concentrando i propri sforzi su speciali realizzazioni come la Dragster Shining Gold e altre serie limitate. In una recente intervista rilasciata ai colleghi inglesi di MCN, l’amministratore delegato di MV , Timur Sardarov, ha riservato particolare attenzione anche ai clienti “borghesi”.

IL POPOLO "MV Agusta ha iniziato con la Serie Oro per dare la priorità ai nostri migliori clienti, ma ora abbiamo iniziato a lavorare sulla produzione di una moto più accessibile", ha affermato. "Vogliamo portare la Brutale 1000 al maggior numero di clienti possibile e quindi vogliamo che sia più accessibile, con meno funzioni, ma con lo stesso DNA e design".

ALTRE VINTAGE Proseguendo nell’intervista Timur Sardarov dichiara che la Superveloce 800 sarà la capostipite di una famiglia di Heritage che arriveranno nei prossimi anni. La scelta del magnate russo è più che condivisibile: in un periodo in cui tutti sono affascinati dall’aura nostalgica dei ricordi, un marchio come MV non può non far valere il blasone e il suo glorioso passato nel mondo delle corse.

COME E QUANDO Tornando al futuro prossimo, le versioni più “pop” delle ultime nate di MV potrebbero farsi vedere già questo autunno, in occasione di EICMA 2019. Al momento conferme da parte della Casa Madre non ce ne sono ma, presupponendo che entrambe le versioni non si discosteranno di molto dalle basi di partenza, siamo fiduciosi. Capitolo prezzi. Anche qui al momento tutto tace ma possiamo aspettarci prezzi attorno ai 35.000 euro per la iper-naked Brutale 1000 (contro i 43.000 della Serie Oro) mentre la Superveloce 800 potrebbe costare attorno ai 22.000 euro (contro i 27.990 della Serie Oro).