PEZZO UNICO La MV Agusta ci ha preso… gusto e dopo la supersportiva F3 XX, ha presentato una nuova special in pezzo unico scegliendo di alimentare un filone, quello degli esemplari di altissima gamma, che appare tagliato su misura per la Casa varesina. Questa volta si tratta di un esemplare costruito partendo dalla naked 3 cilindri Dragster 800 RC e si chiama Shining Gold, proprio perché la livrea è completamente dorata.

LIVREA SPECIALE Questo modello unisce tecniche di verniciatura speciali con doratura a specchio a componenti super raffinate. Infatti, la livrea a effetto oro della Dragster 800 RC Shining Gold è ottenuta grazie a un processo di anodizzazione e rivestimento trasparente che ne esalta la brillantezza. Di colore oro ci sono i cerchi, il serbatoio, il codone, la cover del display digitale della strumentazione e la paratia anticalore sullo scarico.

COMPONENTI TOP DI GAMMA L’esclusività di questo esemplare unico, il cui prezzo resta sconosciuto, è completata da parti in fibra di carbonio ed Ergal. Ma la MV Agusta Dragster 800 Shining Gold non si ferma alla personalizzazione estetica perché molti componenti sono prelevati direttamente dalla migliore produzione di componentistica, per esempio la naked varesina è equipaggiata con un impianto di scarico completo SC Project Reparto Corse.

CASCO DEDICATO Con la motocicletta, già consegnata, il suo fortunato acquirente ha ricevuto anche un casco X-Lite X-803 Ultra Carbon, personalizzato con la stessa colorazione dorata.