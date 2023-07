Mudslinger, il "Lanciatore di Fango": la scrambler unica è in vendita!

L'officina di SoMotoco – ex Sold Out Motorcycles – nel Regno Unito, ha realizzato in occasione del Bike Shed di Londra questa special. Mudslinger – tradotto, il Lanciatore di Fango – è una scrambler su base Royal Enfield Interceptor 650: scopriamo cosa c'è sotto e qual è il prezzo di questa moto unica.

DA REGOLARITÀ Un lavoro davvero eccellente quello della SoMotoco, capace di realizzare una special davvero bella, equilibrata e molto curata. Della moto retrò di Royal Enfield in livrea Barcelona Blue, infatti, è rimasto davvero poco e, se si escludono il motore bicilindrico, il telaio e la strumentazione, il resto della componentistica è tutta di altra provenienza. A primo impatto Mudslinger potrebbe ricordare le moto da regolarità degli anni 70, ma basta osservarla un attimo in più per notare che è un trionfo di modernità: l'anteriore vira totalmente verso il cross, a cominciare dal cerchio anteriore da 21'' SM Pro con gomma Michelin Anakee, passando per la forcella a steli rovesciati di provenienza KTM 250 EXC (al posto del parafango in plastica ne verrà montato uno in alluminio). Tramite staffe realizzate ad hoc è stato possibile montare la strumentazione originale, mentre faro e indicatori di direzione a LED minimalisti hanno sostituito la componenstitica standard.

La Royal Enfield Interceptor 650: Mudslinger è partita da qui

DETTAGLI Al posteriore il cerchio originale lascia spazio a un'unità da 18'' a raggi Royal Enfield, che fa il pari con una coppia di ammortizzatori YSS più slanciati. Bellissimi anche gli scarichi alti, realizzati e saldati specificatamente per il Mudslinger, mentre parafango in alluminio e piccolo faro tondo completano il quadro là dietro, contribuendo a donare alla special scrambler un look retrò. Ultimo, ma non per importanza, il bell'abbinamento tra il serbatoio in Candy Red-nero lucido e la sella dotata di cuciture rosse. Sui fianchetti e sul vistoso – e bellissimo – paramotore saldato sono riportati i loghi di SoMotoco.

Mudslinger: gli scarichi della scrambler

VENDESI La splendida special realizzata da SoMotoco ha ricevuto i favori del pubblico al Bike Shed di Londra, ma anche quelli della squadra che l'ha realizzata: ''Siamo davvero contenti del risultato finale, praticamente tutto il team voleva portarsela a casa! Ma ciò non accadrà perché la moto è in vendita''. Mudslinger infatti è proposta qui, sul sito di SoMotoco, al prezzo di 12.905,95 euro, neanche al doppio della cifra necessaria per acquistare una Interceptor 650.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/07/2023