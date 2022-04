KPF Argento, il primo monopattino elettrico firmato Pininfarina

In collaborazione con Platum, ecco il primo mezzo per la mobilità elettrica dello storico studio di design. Nel 2022 arriverà anche una e-bike

Annunciata qualche mese fa, finalmente si concretizza la collaborazione tra Pininfarina e Platum, il nuovo marchio di mobilità elettrica urbana di MT Distribution, che già collabora con tante altre case (come Aprilia e Ducati). Il primo risultato della partnership tra le due aziende di chiama KPF Argento by Pininfarina, ed è solo il primo di una serie di prodotti ideati per la mobilità urbana, e che nel corso dell’anno vedrà l’arrivo della prima e-bike.

KPF Argento by Pininfarina, il monopattino elettrico

CONCENTRATO DI STILE Visto il nome che si porta appresso, il KPF non poteva che avere linee particolarmente eleganti e ricercate, pulite e moderne, anche per quanto riguarda la “carenatura” della batteria sotto la pedana (con motivi azzurri) del telaio in alluminio.

MOTORE E BATTERIA Il potente motore da 350 W e 20 Nm di coppia è alloggiato nella ruota posteriore (ammortizzata), e ha tre modalità di guida, da 6 km/h, 20 km/h e 25 km/h. La batteria da 360 Wh dovrebbe garantire, nelle condizioni ideali, un’autonomia di circa 40 km. L’impianto frenante prevede freno a tamburo all’anteriore ed elettronico posteriore. Da 10” e con camera d’aria le ruote, per assicurare il massimo del comfort.

METTE LA FRECCIA KPF è disponibile anche nella versione con le frecce, che si affiancano alle luci anteriori e posteriori a LED. Il monopattino firmato Pininfarina è già in vendita sul portale urbanemobility.com e nei migliori negozi di elettronica di consumo, a un prezzo consigliato di 599 euro.

SCHEDA TECNICA DI KPF ARGENTO

Telaio Alluminio Velocità L1 6 km/h, L2 20 km/h, L3 25 km/h Motore Brushless posteriore, 350W, 20 Nm Potenza di picco 600 W Freno anteriore Tamburo Freno posteriore Elettronico, KERS Batteria 360 Wh Autonomia 40 km Tempo di ricarica 5 ore Pneumatici 10”, camera d’aria Sospensioni Posteriori Display LED integrato nel manubrio Luci Anteriori e posteriori a LED Carico massimo 100 kg Peso 22,8 kg Dimensioni aperto 1.200 x 517 x 1.230 mm Dimensioni chiuso 1.200 x 195 x 600 mm Prezzo 599 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/04/2022