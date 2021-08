Le novità in KTM non sembrano finire. Dopo il lancio della RC 8C, la moto in edizione limitata ispirata alla Moto2 – 100 esemplari andati a ruba in meno di 5 minuti nonostante i 35.000 euro di prezzo –, ora spuntano in rete le foto della futura RC 125 2022, la sportiva destinata ai sedicenni, che presto debutterà in India.

CAMBIA TUTTO (O QUASI) Le nuove RC 125 e 200 – quest'ultima non commercializzata da noi – cambiano profondamente: dal punto di vista estetico dicono addio al frontale a punta, in luogo di un cupolino più tradizionale che, almeno lateralmente, mi ricorda la forma di quello della vecchia RC8. Cambiano anche le carenature, il serbatoio e il codino, ma soprattutto la sostanza. Il telaio a traliccio di tubi in acciacio ha un nuovo telaietto posteriore più slanciato, imbullonato alla struttura principale, anziché saldato. Nuove sarebbero anche le sospensioni WP, così come le ruote a razze in lega leggera e l'impianto frenante con un rinnovato ABS a due canali. Non ci si aspettano novità rilevanti in merito al motore – se si esclude l'arrivo dell'Euro 5 – col monocilindrico 125 4 tempi raffreddato a liquido da 15 CV.

PRIMA INDIA Il debutto della piccola KTM avverrà in India e il motivo è presto detto. Quello asiatico è il primo mercato per i modelli di piccola cilindrata e non a caso le moto 125 e 200 della Casa austriaca sono prodotte da Bajaj nello stabilimento di Chakan, proprio in India. La KTM RC 125 2022 dovrebbe arrivare in Europa nelle colorazioni nero/arancio e bianco/arancio ma non ci sono ancora certezze in merito al quando. Con l'estate di mezzo l'autunno ed Eicma 2021 sembrano un buon indizio...