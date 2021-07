KTM annuncia un richiamo che riguarda le 1290 Super Adventure 2021. Le moto, sia in versione S che R, potrebbero essere equipaggiate con un pezzo difettoso. Ecco perché è necessario recarsi presso un concessionario ufficiale per la sostituzione.

IL PEZZO Oggetto del richiamo sarebbe il tappo del flessibile di drenaggio del filtro ai carboni attivi. In condizioni di utilizzo estreme il tappo, realizzato in materiale plastico, potrebbe essere danneggiato dal calore proveniente dall'impianto di scarico. Per questo motivo il pezzo va sostituito con uno realizzato in alluminio. Tutti i clienti a cui sono già state consegnate le motociclette interessate verranno informati a mezzo raccomandata e saranno invitati a contattare immediatamente un concessionario KTM per fissare un appuntamento ed effettuare i necessari interventi in garanzia.

VERIFICA ONLINE I clienti possono anche controllare online, nell'area ''Manutenzione e controllo di sicurezza'' del sito KTM – cliccando qui – se la loro moto è interessata dal richiamo.