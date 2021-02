La gamma 2021 delle specialistiche KTM è soggetta a una campagna di richiamo. Tutti i possessori di modelli appartenenti alle famiglie SX, SX-F e SMR prodotti sono invitati, dalla Casa di Mattighofeon, a recarsi presso un concessionario ufficiale per un richiamo alla catena.

REAZIONE A CATENA Più precisamente, il produttore della catena di trasmissione ha segnalato uno scostamento della qualità segnalata dal fornitore. Chi ha già ricevuto la moto è stato contattato mediante raccomandata, con l’invito di contattare immediatamente un concessionario KTM per effettuare la sostituzione della parte in questione. L’operazione richiede circa 20 minuti di lavoro e verrà eseguita gratuitamente in garanzia. Inoltre, i clienti possono controllare online nell'area ''Manutenzione e controllo di sicurezza'' del sito www.ktm.com se la loro moto è interessata dal richiamo