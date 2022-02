KTM: spuntano dati e immagini dell'elettrica E-Duke. Ma non è la sola...

Husqvarna era già uscita allo scoperto con il concept della E-Pilen, la prima moto elettrica della Casa svedese. Oggi KTM fa lo stesso – anche se non si tratta di una presentazione, quanto di immagini... ''rubate'' – e spunta la E-Duke, gemella diversa della E-Pilen.

E-DUKE MA NON SOLO L'immagine finita in rete arriva da una presentazione KTM relativa ai ricavi del 2021 e conferma che c'è una moto elettrica in progetto. La E-Duke erediterà i contenuti tecnici della già vista e-Pilen, vale a dire un motore da 13,5 CV e 10 kW – guidabile quindi a 16 anni come un 125 – con batteria fissa da 5,5 kWh, mentre l'estetica aggressiva è quella tipica della Casa di Mattighofen. Ma non è l'unica novità perché spuntano anche una moto votata al fuoristrada, la Freeride E LV, con caratteristiche quasi identiche – motore da 9 kW, batteria della stessa capacità ma removibile e prezzo inferiore ai 10.000 Euro – e una moto per bambini, la E10, con 500 W di potenza, 340 Wh di batteria intercambiabile.

QUANDO ARRIVANO Mentre E10, E-Pilen ed E-Duke non hanno una data ufficiale di arrivo per la Freeride E LV si parla di lancio nel 2023. ''Riconosciamo che bisogna iniziare con l'elettromobilità nelle nicchie e sui giovani clienti'', ha affermato l'amministratore delegato di KTM Stefan Pierer. Anche se, presto o tardi, dalla Casa austriaca arriveranno le prime proposte a batterie, è ancora tempo di moto con motore termico: dopo la rinnovata 890 Duke R, infatti, il prossimo lancio KTM riguarda la nuova 890 Duke GP il prossimo 22 febbraio.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/02/2022