Anteprima moto

Un ibrido tra naked/enduro stradale e motard, la KTM SM-T ha riscosso un grandissimo successo a inizio anni 2000, tanto da essere rimpianta da chi non ce l’ha e tenuta stretta dai fortunati possessori, che la venderebbero solo a peso d’oro. Questa empasse potrebbe presto finire stando alle ultime foto spia che circolano sul web (pubblicate dai colleghi inglesi di MCN). KTM sta lavorando ad una nuova versione di 890 SM-T, esperimento o novità in vista? La seconda sembrerebbe essere la risposta più probabile.

ERA NEI PIANI Ad avvalorare questa tesi ci sarebbe una slide sfuggita ormai due anni fa che mostrava le strategie future del marchio austriaco. Nella colonna dedicata alle dual purpose/ SM-T c’è la sagoma di una moto molto simile a quella ritratta nelle foto di questo articolo.

COME SARÀ La similitudine tra 890 Duke e Adventure rende difficile dare per certo quale delle due moto farà da base alla futura 890 SM-T. Per affinità probabilmente sarebbe più indicata la Duke, ma anche la Adventure ha dimostrato nelle nostre prove delle ottime doti dinamiche. Senza dubbio, almeno in questa fase, telaietto, faro anteriore e sovrastrutture sembrerebbero essere quelli della 890 Adventure, anche se i tecnici di KTM avranno certamente lavorato di lima per alleggerirne ogni componente. A donare i cerchi da 17'', freni e sospensioni è invece certamente la 890 Duke. Il motore 890, in configurazione Euro 5 verosimilmente avrà prestazioni simili alle stradali Duke, dunque con 115 CV e 98 Nm di coppia massima. Di assoluto livello la dotazione elettronica in linea con quella delle altre moto sviluppate sulla piattaforma 890: ABS e controllo di trazione cornering, anti-wheelie, quickshifter e cruise control.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 19/10/2021