Autore:

Danilo Chissalè

ENDURO NO LIMITS A Mattighofen, sede di KTM, non conoscono le mezze misure, anzi, più il progetto si spinge all’estremo e più son felici. L’ultimo esempio in ordine cronologico è la 790 Adventure R Rally, una maxi enduro dall’indole dakariana prodotta in serie limitata di 500 esemplari.

NIENTE PAURA L’idea è di per sé semplice: prendere la 790 Adventure R appena presentata, una delle enduro stradali più specialistiche su piazza, e renderla inarrestabile sfruttando il know how acquisito in 18 anni di vittorie consecutive alla Dakar. L’inarrestabile serie limitata condivide lo stesso telaio a traliccio in acciaio e il potente e compatto motore bicilindrico parallelo LC8c da 95 CV con la 790 Adventure R.

EXPLORATORER Inedite invece le sospensioni WP XPLOR PRO. Sviluppate nel reparto Factory Racing di WP, queste sospensioni offrono prestazioni eccezionali specialmente in situazioni estreme e rispetto alla 790 ADVENTURE R, vedono un incremento dell’escursione di ben 30mm, portando l’escursione totale a 270mm e di conseguenza l’altezza della sella a 910 mm.

IL RESTO DEL PACCHETTO Ma la preparazione non finisce certo qui. A completare un pacchetto degno di una race replica troviamo lo scarico Akrapovič, le protezioni del serbatoio in fibra di carbonio e il Quickshifter+. A differenziarla dalla versione da cui deriva, inoltre, ci sono: grafiche dedicate, un parabrezza trasparente, cerchi con canale più stretto e pedane Rally.

QUANTO E QUANDO Il prezzo di questa Rally replica non è ancora stato dichiarato ma possiamo scommettere che la componentistica racing e la tiratura limitata farà schizzare il prezzo di listino oltre i 20.000 euro. Ulteriori dettagli su prezzi, disponibilità e modalità di acquisto della nuova KTM 790 Adventure R Rally saranno disponibili nei prossimi mesi presso la rete dei Concessionari KTM.