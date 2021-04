DI PIÙ KTM svela tutti i numeri della nuova 1290 Super Duke RR, la maxinaked derivata dalla cugina R. Più estrema, più bestiale, più Ready to Race. Realizzata in edizione limitata a 500 esemplari, sarà prenotabile online nel giro di pochi giorni. Tutte le novità.

Il bicilindrico LC8 da 1.301 cc – capace di 180 CV e 140 Nm di coppia – permette di raggiungere, grazie al peso di 180 kg (-9 kg rispetto alla versione R), lo straordinario rapporto peso-potenza di 1:1. Per raggiungere questo livello sono stati usati nuovi cerchi forgiati, più leggeri di 1,5 kg, che montano pneumatici Michelin Power Cup2 (trovate qui il nostro test delle gomme). Il largo uso di carbonio, come nel caso del nuovo telaietto posteriore, e la batteria agli ioni di litio (-2,5 kg), hanno fatto il resto. Sul fronte sospensioni la 1290 Super Duke RR vanta una forcella a cartuccia chiusa WP Apex Pro 7548, un mono WP Apex Pro 7746 e un ammortizzatore di sterzo regolabile WP Apex Pro 7117.

La KTM 1290 Super Duke RR si caratterizza per la presenza di un nuovo comando dell'acceleratore Quick-Turn, caratterizzato da un angolo di apertura inferiore di 7°, ora a quota 65°, che offre una migliore risposta del gas e facilita la gestione della manopola. Il pacchetto elettronico è dotato delle funzioni avanzate Track e Performance, che permettono una personalizzazione praticamente illimitata per regolare lo slittamento della ruota posteriore, la risposta dell'acceleratore, il launch control e il freno motore. Il silenziatore Akrapovic Slip-On Line, realizzato in titanio e con fondello del silenziatore in fibra di carbonio, è già un ottimo biglietto da visita ma, per chi è convinto che la potenza non sia mai abbastanza, è disponibile come optional il sistema completo Akrapovic Evolution Line, utilizzabile solo in pista, oltre a un esclusivo pacchetto di KTM PowerParts. La nuova versione RR si distingue dalla R anche nella parte posteriore, ora più leggera, dotata di sella monoposto, ma anche di nuove luci di posizione posteriori a LED, che integrano le frecce e la luce del freno adattiva.

La nuova ed esclusiva KTM 1290 Super Duke RR sarà disponibile in soli 500 esemplari e pre-ordinabile online, dalle ore 10 dell'8 aprile, cliccando qui. Il prezzo della nuova Super Duke RR 2021 è di 25.690 euro.