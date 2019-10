Autore:

Giulia Fermani

NON SOLO TASSELLATE Sapevamo già che all'appello di Eicma 2019 avrebbe risposto il modello 2020 della KTM 1290 Super Duke R. Per essere sicuri che nessuno rimannesse col dubbio da Mattighofen hanno rilasciato un video teaser che ritrae le fasi di realizzazione della nuda austriaca.

IL VIDEO A giudicare dai primi fotogrammi poteva trattarsi di qualunque cosa, ma quando la vernice arancione ha iniziato a riempire il contenitore graduato è stato tutto chiaro: il video non poteva raccontare altro che la nascita di una KTM. A parte un gran numero di uomini al lavoro e alcuni squarci su parti meccaniche della moto non si vede molto altro. Per nostra fortuna, però, a togliere i veli dalla Ktm 1290 Super Duke R 2020 ci avevano già pensato le macchine fotografiche di certi "uccellini" durante i test di collaudo sulle strade delle Alpi Austriache.

COME CAMBIA Le linee della nuda austriaca sono ora più leggere che in passato, con il nuovo telaio reggisella in stile Duke 790. Nuovo anche il design dei cerchi e i collettori di scarico mentre sembra pressoché invariato il frontale, a parte per la nuova strumentazione TFT a colori più snella che nella generazione precedente.