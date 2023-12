La Kramer è nuda! Ecco la Super Hooligan, una naked da paura

Kramer, famoso per le sue sportive su base KTM, ora ha una naked in gamma: ecco la Super Hooligan, 130 CV per 140 kg!

Probabilmente non tutti conosceranno le Krämer Motorcycles, moto realizzate artigianalmente in baviera sfruttando come base di partenza le meccaniche KTM per la realizzazione di esotiche ed esclusive sportive, ma basta guardare la foto di copertina per capire di cosa sono capaci. Basandosi proprio sulla supersportiva Krämer GP2-890R il produttore bavarese da dato vita alla sua prima naked: la Super Hooligan Concept.

SOGNO AMERICANO? La Krämer Super Hooligan Concept deve il nome ad una categoria recentemente introdotta all’interno del calendario AMA SBK (la Superbike americana), che consente ad una ampia ed eterogenea selezione di modelli di sfidarsi tra loro – ad esempio si può trovare la Energica Eva Ribelle sfidare KTM 890 Duke e Ducati Hypermotard, ma non sportive vere – amatissima dal pubblico. Che il costruttore bavarese voglia far breccia nel ricco e viscerale mercato americano? Probabile, e la sua Super Hooligan sembrerebbe avere tutte le carte in regola per farlo.

Kramer Super Hooligan,3/4 posteriore

POTENTE E LEGGERA A partire dal peso contenutissimo di 140 kg, un aspetto non certo secondario nel mondo delle corse, ottenuto grazie all’uso massiccio di fibra di carbonio e altre fibre e leghe leggere, oltre alla realizzazione in polietilene espanso (XPE) di tutta la parte posteriore autoportante. All’interno di questa struttura è alloggiato anche il serbatoio da 16 litri di capacità. A spingere il “fuscello” c’è un mostro di prestazioni (almeno per la categoria intrmedia) come il bicilindrico parallelo della KTM 890 Duke R, accreditato di 130 CV grazie a scarico e tarature dedicate. La ciclistica ad altissimo livello deriva direttamente dalla sorella sportiva Krämer GP2-890R, con un telaio tubolare in acciaio alto resistenziale abbinato a sospensioni WP racing completamente regolabili, impianto frenante Brembo e cechi in alluminio forgiato Dymag. La differenza principale rispetto alla GP2-890R, oltre alla ovvia assenza della carenatura, sta nell’ ergonomia, con il manubrio tubolare che prende il posto dei classici semi manubri. Al centro di esso si nota la strumentazione di derivazione racing, con tanto di analisi dati con sensore GPS; completa la dotazione il cambio elettronico bi-direzionale. Una curiosità sulla Super Hooligan? Alcune componenti sono state sviluppate dalla Bagaros Performance, azienda di componentistica aftermarket di Rok Bagaros, stunt rider professionista di KTM.

PREZZO E DATA D’ARRIVO Come lascia intendere il nome completo, al momento si tratta solamente di un concept ma non è da escludere che la naked verrà prodotta in piccola serie, magari destinata proprio al mercato USA dove potrebbe essere scelta da molti appassionati proprio per correre nell’omonima categoria. Molto più difficile, invece, l’arrivo di un modello destinato all’uso su strada. Per essere omologato, infatti, mancherebbero oltre a luci e porta targa, un sistema ABS (ormai obbligatorio) e il serbatoio autoportante potrebbe voler dire omologazione impossibile per trasportare un passeggero. Il prezzo ovviamente non è ancora stato comunicato ma è molto probabile che non si discosterà di molto dai 31.990 euro della sportiva Krämer GP2-890R.