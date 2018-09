Autore:

Danilo Chissalè

STAI SU! La Sport tourer Kawasaki Ninja H2 SX, in allestimento SE, avrebbe problemi di stabilità, ma non dinamica. La casa ha diramato un richiamo ufficiale per un problema al perno sinistro del cavalletto centrale che, essendo saldato male, potrebbe spostarsi o cadere causando il distacco della molla, con la conseguenza che il cavalletto centrale potrebbe toccare a terra durante la marcia arrecando pericolo.

IL RIMEDIO Kawasaki avviserà i proprietari mediante sms, email e telefonata. Il problema verrà risolto a titolo gratuito dalle concessionarie ufficiali sostituendo la staffa centrale sinistra. Il ritiro dovrebbe iniziare il 19 settembre 2018. Per fugare ogni dubbio, i proprietari possono contattare il servizio clienti Kawasaki per sapere se il loro telaio è tra quelli inquisiti al numero 848 58 01 02.