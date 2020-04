CONTRO CORRENTE Il silenzioso progresso dell'elettrico nel mondo delle due ruote continua imperterrito. Durante l'ultimo Eicma, Kawasaki aveva presentato uno ''scheletro'' di una moto elettrica. A catturare l'attenzione di questo prototipo erano principalmente due caratteristiche tecnce: la trasmissione finale a catena e un cambio manuale a sei marce. Nei mesi scorsi sono anche spuntati i primi dati tecnici: il propulsore ha una potenza di 28 CV (20 kW), un'autonomia di 100 km e un peso complessivo attorno ai 219 kg.



IN AZIONE Kawasaki ha dato vita a una ''miniserie'' che mostra, in dieci episodi, diversi aspetti relativi alla moto elettrica della Casa di Akashi: dallo sviluppo, fino alle caratteristiche tecniche di questa attesissma Verdona a emissioni zero. Nel video che trovate in cima al nostro articolo, si vede la EV in azione tra i cordoli; da sottolineare come questo prototipo sia equipaggiato con le stesse carene della Ninja 650.