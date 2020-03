AVANTI TUTTA Le restrizioni sugli spostamenti imposti per il contenimento del Coronavirus sono ancora in atto, ma anche se la nostra passione è momentaneamente ferma ai box, le promozioni nel mondo delle due ruote continuano. È il caso di Kawasaki che, dopo Eicma 2019, aveva lanciato una promozione relativa all'acquisto di una nuova Versys 1000: il kit Tourer Plus – del valore di 1.300 euro – è omaggio sia per la versione standard sia per la più ricca SE. Questo optional era compreso nella Versys 1000 SE protagonista della nostra prova su strada.

COSA COMPRENDE IL KIT? Il pacchetto Tourer Plus prevede una coppia di valigie laterali da 28 litri ciascuna, una coppia di borse interne, cover e decostripte valigie in tinta, paramani (di serie nella versione SE), protezione del serbatoio adesiva e faretti fendinebbia a LED. La promozione sarebbe terminata oggi, 31 marzo 2020, tuttavia la filiale italiana della Casa di Akashi ha deciso di prolungare questa promozione fino al 30 agosto 2020. Nella speranza di poter ritornare a bordo delle nostre amatissime moto il prima possibile!