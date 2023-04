Zero Motorcycles, arrivano gli incentivi della campagna “Go Electric”

Cresce il mercato delle moto elettriche, e aumentano anche le possibilità per avvicinarsi a un mondo che da tanti è ancora visto con scetticismo. Una buona occasione arriva da Zero Motorcycles, casa di Santa Cruz specializzata in due ruote a batteria, che ha lanciato la campagna “Go Electric” per rendere ancora più accessibili i suoi veicoli a zero (ehm) emissioni.

Zero DSR-X

LE OFFERTE La campagna “Go Electric” di Zero Motorcycles è valida fino alla fine di maggio, e offre incentivi per i veicoli della gamma 2022 e 2023, con sconti che cambiano in base al modello scelto.

DSR/X, SR, SR/F e SR/S : sconto di 3.500 euro

e : sconto di S, DS, DSR, FXE e FX: sconto di 1.500 euro

Zero SR/S

CUMULABILE Le offerte di Zero Motorcycles si possono sommare agli incentivi offerti dal bonus statale (qui il nostro speciale approfondimento), che prevedono uno sconto massimo di 4.000 euro sul prezzo d’acquisto, con una riduzione complessiva sul prezzo di listino che può arrivare anche a 7.500 euro. Mica male.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/04/2023