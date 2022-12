Zero Motorcycles: idee regalo per un Natale all'insegna della passione

Zero Motorcycles, azienda leader nel settore delle moto full-electric, propone come idee regalo da mettere sotto l'albero di Natale, 3 capi di abbigliamento dal design minimal e dall'eleganza casual: una felpa, una t-shirt e un cappellino, tutti brandizzati con il logo della Casa. Capi ispirati da un nuovo modo di concepire la mobilità, più green e sostenibile in linea con quelli che sono i valori del produttore californiano.

T-Shirt Zero Motorcycles

CAPI DI TENDENZA La felpa Zero, pratica per andare in moto e di tendenza, è caratterizzata dalla grafica della Zero SR/F e non può assolutamente mancare nell'armadio di un motociclista. Disponibile nelle taglie dalla S alla 2XL, è venduta al pubblico ad un prezzo consigliato di 65 euro. La t-shirt Zero, disponibile in quattro varianti di colore dal nero al grigio, è realizzata in misto cotone. Un capo leggero e fresco, capace di offrire tanto comfort a chi la indossa. È disponibile nelle taglie dalla S alla 2XL, a un prezzo consigliato di 39 euro.

Cappellino Zero Motorcycles

DOVE E COME ACQUISTARE Il cappellino Zero regolabile con visiera, disponibile in due colori, ripara dal sole e dal freddo, donando un tocco casual a ogni outfit. È venduto al pubblico ad un prezzo di 33,95 euro. Per chiunque fosso interessato, tutti gli accessori Zero Motorcycles e l’esclusiva linea di abbigliamento sono visualizzabili a questo link. Per trovare invece il concessionario a voi più vicino vi basta cliccare qui.