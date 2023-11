Honda: come cambiano DAX e CB125F 2024

A EICMA ci siamo abbuffati di novità ma Honda, grande protagonista tra i padiglioni della fiera con CBR600RR, Africa Twin e le nuove 650 con E-Clutch, non è ancora sazia. Per il 2024 si aggiornano il simpatico Dax 125 e la CB125F, nuovi colori e non solo, ecco come cambiano.

DAX 125 Dopo anni d’assenza dai listini, lo scorso anno è tornato il Dax, che insieme a Grom e Monkey, tutti accomunati dalle ruote da 12 pollici e dalla cilindrata 125, catturano l’attenzione con il loro look simpatico, consumi ridotti e tantissima agilità. Per il 2024 la novità del Dax sarà l’introduzione del nuovo colore Pearl Glittering Blue al fianco della confermata colorazione Pearl Nebula Red. Perché scegliere il Dax? Per l’immensa simpatia che trasmette, proprio come i “bassotti”, Dachshund, a cui era ispirato il primo mitico ST50 Dax del 1969, ma anche per la valida dotazione tecnica – sospensioni di qualità e fari a LED – ma soprattutto per l’incredibile economia nei consumi, 66 km/l il dato dichiarato.

Nuovo colore blu per l'Honda Dax 125

VEDI ANCHE

CB125F La CB125F nel 2022 è stata la seconda moto 125 più venduta in Europa, con ben 7.000 unità vendute, il segreto del suo succesto sta nella semplicità della meccanica e nella facilità di guida, perfetta per approcciarsi al mondo delle due ruote. Per il 2024, la ricetta del successo cambia poco, c’è un nuovo silenziatore più corto ma dotato di paratia paracalore cromata più lunga, mentre il maniglione in alluminio è più resistente. Le colorazioni prevedono la conferma del Black e l’arrivo dei nuovi Imperial Red Metallic e Mat Marvel Blue Metallic. Per tutte le colorazioni le molle degli ammortizzatori e la pipetta della candela sono in un brillante rosso.

Nuovo colore per la Honda CB125F

DATA D’ARRIVO Per mettersi in sella alla versione 2024 del Dax 125 basterà aspettare solo qualche giorno, dato che sarà disponibile in Europa a partire da dicembre, mentre ci sarà da attendere poco in più per la CB125F 2024, disponibile da gennaio.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 14/11/2023