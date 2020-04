SECONDA OCCASIONE Vi ricordate la Honda CBR1000RR SP2 del Mondiale Superbike in vendita? Se non siete riusciti ad aggiudicarvela oppure la ritenete “poco blasonata” per i vostri gusti, stavolta abbiamo la moto giusta per voi. È sempre una CBR SP2 della precedente generazione, ma in questo caso arriva dal team ufficiale Honda del Mondiale Endurance. Si tratta della Fireblade #111 iscritta all’EWC del 2018 con cui Sebastien Gimbert avrebbe dovuto correre la sua ultima gara della sua carriera: il Bol d’Or, in compagna di Randy De Puniet e Yonny Hernandez. Esatto, “avrebbe dovuto”, perché il 27 agosto 2019 Honda ha comunicato il disimpegno nel Mondiale Endurance, lasciando meccanici e piloti a piedi.

LEGGENDARIA La Fireblade SP2 in vendita su eBay dai britannici di DH Superbike è il modello che è arrivato sul podio (3° posto) della 24 Ore di Le Mans 2019 con l'equipaggio Gimbert-De Puniet-Hernandez: infatti il motore ha 500 miglia all’attivo (circa 804 km). Una moto ideale se volete una moto da collezione oppure un’incredibile Honda CBR pronto pista con cui presentarvi al prossimo trackday... anche in notturna, visto che la moto in questione ha le luci e pure i numeri illuminati, come vuole il regolamento EWC. Impossibile elencare tutte le caratteristiche tecniche di questa CBR ufficiale, ma la moto è equipaggiata con freni Nissin, sospensioni Öhlins, serbatoio in alluminio, elettronica HRC, cambio Nova, data logger Motec, frizione Suter e supporti per i cavalletti alzamoto per il cambio rapido delle gomme. Dimenticatevi i circa 30.000 euro della Honda Triple M del Mondiale SBK: il prezzo di questa SP2 è di 39.990 sterline, poco più di 45.500 euro al cambio attuale.