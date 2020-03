SOGNARE SI PUÒ... In questo periodo in cui si è costretti a restare a casa, la maggior parte dei motociclisti sta già preparando la propria moto in attesa della stagione calda, in attesa di lunghi giri sui passi di montagna o sfogarsi tra i cordoli. Nel frattempo però, se siete alla ricerca di una moto pronto pista con cui poter catturare l’attenzione dei paddock al prossimo trackday, abbiamo trovato quello che fa per voi: una vera Superbike!

DAL MONDIALE SBK AL VOSTRO BOX Si tratta di una Honda CBR1000RR Fireblade SP2 (ovvero la precedente generazione di quella provata a Losail) preparata da Ten Kate Racing e portata in pista nel Mondiale SBK dal Team Triple M. Questa specifica moto ha corso solamente il penultimo round del 2018, ovvero il GP d’Argentina a El Villicum: in quell’occasione Florian Marino aveva sostituito l’americano PJ Jacobsen, centrando addirittura la zona punti in Gara 1 (11°. La moto ha una preparazione identica a quella ufficiale del Team Ten Kate che, in quell’anno, schierava Jake Gagne e Leon Camier. Questa specifica Fireblade viene offerta comprensiva di carene in carbonio della squadra satellite, con il #51 di Marino, a 29,500 sterline (corrispondente a circa 32.500 euro): non è regalata, sia chiaro, ma è un prezzo decisamente interessante per una moto pronta a correre nel Mondiale Superbike! La moto, secondo l’inserzionista britannico, può essere spedita in tutto il mondo, mentre per i pezzi di ricambio la trattativa è separata. In fondo all’articolo trovate tutti i componenti e la scheda tecnica di questo splendido gioiello.

HONDA CBR1000RR FIREBLADE SP2 WORLDSBK 2018: CARATTERISTICHE TECNICHE