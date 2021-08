Recentemente vi abbiamo raccontato di una Honda CB1000R speciale, realizzata nel Regno Unito. Oggi quella moto è realtà e si può acquistare: si tratta della Honda CB1000R 5Four, una special numerata – dovrebbero essere solo 54 unità – realizzata da Guy Willison, designer e costruttore di moto professionista. Il kit, realizzato dapprima solo per il modello 2020 della CB, è ora invece montato sulla CB1000R 2021. Scopriamo la 5Four nel video.

COME CAMBIA Dal punto di vista tecnico la 5Four resta pressoché identica alla versione di serie: si tratta infatti di una CB1000R standard con cambio quickshifter. A colpo d'occhio, invece, le differenze sono facilmente visibili: ci sono una nuova colorazione ispirata alla Honda Endurance in rosso blu e bianco perla, un cupolino in materiale composito su misura, la targhetta che riporta il numero della moto in edizione limitata, il logo Honda sul serbatoio dipinto a mano, una sella in pelle con motivo a rombi cucito a mano che riporta il logo 5Four inciso al laser, un codone su misura con supporto catarifrangente e luce posteriore a LED, uno scarico Racefit Growler-X in titanio – non omologato – con loghi 5Four/Racefit incisi al laser, leve di freno e frizione regolabili LSL con regolazioni anodizzate e specchietti ricavati dal pieno LSL. La moto viene consegnata con certificato di autenticità firmato e si può scegliere se averla con la firma di Guy Willison sul codone.

IL PREZZO La Honda CB1000R 5Four 2021 è in vendita all'equivalente di 19.900 euro su strada, vale a dire 6.500 euro più della CB1000R standard e 5.000 euro rispetto alla CB1000R Black Edition che ho provato lo scorso maggio. Purtroppo la moto è una special realizzata per il mercato del Regno Unito e, almeno per il momento, non c'è alcuna informazione relativamente alla possibilità che arrivi anche in Italia.