Una nuova Honda CB1000R in arrivo? Non proprio. Come riporta MCN.com si tratta di un'edizione limitata in 54 esemplari, realizzata dal guru Guy Willison, denominata 5Four. Per ora è stato realizzato per la CB1000R 2020, ma pare arriverà anche per la 2021...

UNA NORMALE CB1000R Per quanto il vistoso colore rosso di questa maxinaked non passi inosservato, in realtà le modifiche sono piuttosto semplici. Telaio, motore ed elettronica sarebbero infatti quelli standard: tra gli interventi, infatti, figurerebbero il sistema di scarico Growler-X in titanio con loghi 5Four incisi al laser, le leve e gli specchietti LSL e la verniciatura in stile Honda Endurance. Ci sono poi un coprisella del passeggero e una sella del pilota in pelle, con motivi a rombo cuciti a mano. Non manca, naturalmente, una targhetta che riporta il numero della moto.

QUANTO COSTA? Al momento mancano notizie ufficiali sul suo arrivo e anche sul prezzo: rispetto ai 13.390 euro franco concessionario di una CB1000R standard e i 14.890 euro della Black Editio, ma si parla dell'equivalenti di circa 20.000 euro. E voi quanto sareste disposti a spendere per avere questa CB in edizione limitata?