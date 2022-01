Harley-Davidson presenta la gamma CVO 2022

Dopo avervi mostrato come cambiano con il nuovo anno Road Glide ST, Street Glide ST, Low Rider S e Low Rider ST, ora è arrivato il turno della gamma CVO 2022. I 4 nuovi modelli di Harley-Davidson Custom Vehicle Operations sono CVO Road Glide Limited, CVO Street Glide, CVO Road Glide e CVO Tri Glide. Scopriamo tutte le novità.

Ogni modello CVO è dotato del motore Milwaukee-Eight 117, della suite tecnologica completa di miglioramenti per la sicurezza in curva Cornering Rider Safety Enhancements, dell'avanzato sistema di infotainment Boom! Box GTS con impianto Harley-Davidson by Rockford Fosgate. Ogni modello ha poi delle peculiarità a livello di colori e finiture che vedremo in dettaglio di seguito.

Il motore V-Twin Milwaukee-Eight 117 da 1.923 cc offre 171 Nm a 3750 giri/min su CVO Road Glide e CVO Street Glide, che diventano 169 Nm a 3.500 giri/min per CVO Road Glide Limited e CVO Tri Glide. Albero a camme, aspirazione e scarico ad alte prestazioni promettono un sound da hot rod.

CVO Road Glide 2022

Tra le dotazioni standard che troviamo sui CVO 2022 c'è il sistema Cornering Rider Safety Enhancements di Harley-Davidson che aumenta sicurezza del pilota in curva. Ne fanno parte la frenata elettronica combinata in curva (C-ELB), il sistema di frenata antibloccaggio avanzato in curva (Cornering ABS), il sistema di controllo della trazione in curva (C-TCS), il sistema di controllo dello slittamento della coppia in rilascio (DSCS), il sistema di tenuta del veicolo in salita (VHC) e quello di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS).

AUDIO E INFOTAINMENT Altra caratteristica esclusiva delle CVO 2022 è l'audio Harley-Davidson by Rockford Fosgate. Questo sistema audio per moto ad alte prestazioni è dotato di altoparlanti e amplificatori progettati specificamente per le moto Harley-Davidson. Sulla CVO Street Glide 2022 troviamo un impianto Daymaker Adaptive LED Headlight: sensori ed elettronica brevettati integrati nel faro controllano 12 luci LED aggiuntive che si attivano in base all'inclinazione della moto per proiettare luce negli angoli e illuminare aree della strada che potrebbero non essere illuminate dai tradizionali fari a LED. Ogni Harley-Davidson CVO 2022 viene poi spedita con un auricolare per casco Boom! Audio 30K Bluetooth che si collega tramite interfaccia Bluetooth con il Sistema di infotainment Box GTS. L'auricolare si connette automaticamente con un massimo di 16 motociclisti in modalità privata in un raggio fino a 8 km. Queste cuffie soddisfano anche i requisiti del microfono Apple CarPlay per Boom! Box GTS.

Harley-Davidson CVO Street Glide 2022

La Harley-Davidson CVO Street Glide 2022 beneficia di nuove finiture degli inserti decorativi e coperture del gruppo propulsore cromate, con l'opzione aggiuntiva della verniciatura Blue Steel. Nuove anche le livree: Hightail Yellow Pearl/Black Hole con finiture Lightning Silver Two-Tone e Bright Chrome, Envious Green con Black Hole, motivo a fiamma e finiture Gloss Black, finitura Blue Steel in tinta unita e Scorched Chrome.

Harley-Davidson CVO Road Glide 2022

Il modello CVO Road Glide 2022 con i distintivi fari a doppio LED e la carenatura con muso di squalo monta un'esclusiva ruota anteriore da 21 pollici e una vernice personalizzata. Nuove sono le finiture degli inserti decorativi e le coperture del propulsore cromate con opzione di verniciatura Blue Steel, così come le colorazioni Wicked Orange Pearl/Black Hole con finiture Lightning Silver bicolore e Bright Chrome, Envious Green con Black Hole e motivo a fiamma con finiture Gloss Black, finiture Tinta Unita Acciaio Blu e Cromo Scorched.

Harley-Davidson CVO Road Glide Limited 2022

L'Harley-Davidson CVO Road Glide Limited è un concentrato di lusso e comfort. Presenta nuove finiture degli inserti decorativi, il nuovo sistema audio Harley-Davidson con tecnologia Rockford Fosgate Stage I e nuove varianti di colore: Wicked Orange Pearl/Black Hole con finiture Lightning Silver bicolore e Bright Chrome, Hightail Yellow Pearl/Black Hole con finiture Lightning Silver Two-Tone e Bright Chrome e Dante's Red con Dante's Black Sunglo Fade Flame Pattern e finiture Gloss Black.

Harley-Davidson CVO Tri Glide 2022

Infine, per il trike super premium CVO Tri Glide, un nuovo sistema audio Harley-Davidson con tecnologia Rockford Fosgate Stage I e nuove finiture degli inserti decorativi, nonché una nuova – e unica – colorazione: Dante's Red con Dante's Black Sunglo Fade Flame Pattern e finiture Bright Chrome.

La CVO Street Glide 2022 attacca con il prezzo di 43.700 Euro, seguita dalla CVO Road Glide a 44.900 Euro, mentre per la CVO Road Glide Limited servono 48.100 Euro e per la CVO Tri Glide ben 59.600 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/01/2022